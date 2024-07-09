Зникла безвісти: у Дніпрі понад два тижні розшукують 41-річну жінку

Поліція Дніпра розшукує 41-річну Тетяну Корнієнко.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Дніпропетровської області.

У дописі зазначили, що Тетяна – мешканка Київської області.

21 червня 2024 року вона перебувала у місті Дніпро, та з того часу не виходила на зв’язок.

Прикмети: світле волосся, середньої статури.

Була одягнена:у чорні спортивні штани, чорну футболку, джинсовий жилет, джинсову кепку.

Її пошуком займаються правоохоронці Дніпровського районного управління поліції, тому у разі, якщо ви маєте будь-яку інформацію про можливе місце перебування Тетяни Корнієнко, повідомляйте за телефонами: 098 322 09 19 або 102.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині виявили мертвою літню жінку, яку розшукувала поліція з 30 червня.

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