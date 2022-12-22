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Зник ще 2006 року: на Дніпропетровщині розшукують 52-річного чоловіка

Сьогодні 11:12
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Потрібна допомога!

Новости Днепра про Зник ще 2006 року: на Дніпропетровщині розшукують 52-річного чоловіка

У Дніпропетровській області розшукують Сергія Володимировича Хрюніна.

Чоловік зник ще в серпні 2006 року. Зараз йому може бути 52 роки.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Сергій Володимирович мешкав на вулиці 8-го Березня у Слобожанському.

Якщо ви бачили цього чоловіка або знаєте, де він може бути, повідомте про це в поліцію за номером (096) 285-80-00.

Будь-яка інформація може бути корисною!

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Новости Днепра про Зник ще 2006 року: на Дніпропетровщині розшукують 52-річного чоловікаУкраїнська

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