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  • Зник ще 13 травня: на Дніпропетровщині мати розшукує свого 35-річного сина

Зник ще 13 травня: на Дніпропетровщині мати розшукує свого 35-річного сина

Сьогодні 10:15
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Потрібна ваша допомога!

Новости Днепра про Зник ще 13 травня: на Дніпропетровщині мати розшукує свого 35-річного сина

У Нікополі правоохоронці розшукують 35-річного Віктора Білоконя.

25 травня до Нікопольського районного управління поліції звернулась жінка та повідомила, що 13 травня її син пішов з місця мешкання та до теперішнього часу не повернувся.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети: зріст близько 175 см, на вигляд 30-35 років, міцної статури, волосся темно-русе, очі блакитні.

Був одягнутий у чорні спортивні штани з білими вставками, білу футболку. При собі мав маленький синій рюкзак та мобільний телефон.

Якщо ви бачили цього чоловіка або вам відома будь-яка інформація про його місце перебування, повідомте про це за номерами: 099 490 26 39, 095 075 07 90 або 102.

Важлива будь-яка інформація!

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Новости Днепра про Зник ще 13 травня: на Дніпропетровщині мати розшукує свого 35-річного синаУкраїнська

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