Зник ще 13 травня: на Дніпропетровщині мати розшукує свого 35-річного сина

У Нікополі правоохоронці розшукують 35-річного Віктора Білоконя.
25 травня до Нікопольського районного управління поліції звернулась жінка та повідомила, що 13 травня її син пішов з місця мешкання та до теперішнього часу не повернувся.
Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.
Прикмети: зріст близько 175 см, на вигляд 30-35 років, міцної статури, волосся темно-русе, очі блакитні.
Був одягнутий у чорні спортивні штани з білими вставками, білу футболку. При собі мав маленький синій рюкзак та мобільний телефон.
Якщо ви бачили цього чоловіка або вам відома будь-яка інформація про його місце перебування, повідомте про це за номерами: 099 490 26 39, 095 075 07 90 або 102.
Важлива будь-яка інформація!
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