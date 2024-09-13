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  • Зник два місяці тому: на Дніпропетровщині розшукують 55-річного чоловіка

Зник два місяці тому: на Дніпропетровщині розшукують 55-річного чоловіка

Сьогодні 06:47
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Потрібна допомога у пошуках людини.

Новости Днепра про Зник два місяці тому: на Дніпропетровщині розшукують 55-річного чоловіка

Поліцейські Кривого Рогу розшукують 55-річного В’ячеслава Гончара, який зник безвісті два місяці тому. 20 липня він пішов з дому та не повернувся. Наразі його місцеперебування невідоме.

Про це повідомили в Криворізькому районному управлінні поліції.

Прикмети: на вигляд 50-65 років, зріст 175 см, худорлявої статури, коротке темне волосся з сивиною.

Був одягнений: чорна футболка та чорні штани.

Якщо Вам відома будь яка інформація про місцеперебування Гончар Вʼячеслава, 1968 року народження, просимо повідомити до відділення поліції №6 Криворізького районного управління поліції або за телефоном: 097-356-29-87, 096-198-75- 20. Також можна подзвонити на лінію “102”.

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Новости Днепра про Зник два місяці тому: на Дніпропетровщині розшукують 55-річного чоловікаУкраїнська Новости Днепра про Зник два місяці тому: на Дніпропетровщині розшукують 55-річного чоловікаРусский

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