Зник безвісти: у Дніпропетровській області розшукують 13-річного хлопчика
У Кам'янському Дніпропетровської області шукають 13-річного Романа Балабаєва, який у п'ятницю, 24 лютого, о 16:30 вийшов із дому й досі не повернувся.
Місцезнаходження хлопчика невідоме, тож усіх небайдужих просять долучитися до пошуків. Про це повідомляє dnepr.info з посиланням на допис Ювенальної превенції в Дніпропетровській області у Facebook.
Прикмети зниклого підлітка: 13 рокiв, зрiст близько 150-155 см, худорлявої статури, темно-русяве волосся, очі світлі, має родиму пляму на потилиці.
Був одягнений у куртку синього кольору з білими вставками на рукавах, темно-сині спортивні штани та чорні дуті чоботи на шнурках.
Будь-яку інформацію щодо місцеперебування дитини повідомляйте на лінію “102”
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