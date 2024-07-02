Зник безвісти: у Дніпрі понад тиждень розшукують 45-річного чоловіка

У Дніпрі зник 45-річний Віталій Затернянський.

Про це повідомляють у пресслужбі ГУНП у Дніпропетровській області.

24 червня близько 08:30 чоловік вийшов з місця свого мешкання, що в Новокодацькому районі Дніпра, та наразі його місце перебування невідоме.

Прикмети: зріст 168 см., середньої статури, волосся світле коротке.

Одягнутий: джинси чорного кольору, футболка білого кольору, кепка чорного кольору.

Якщо Вам відома інформація про можливе місцезнаходження 45-річного Віталія Затернянського, повідомляйте поліції за телефонами: 097-138-78-37, 099-050-13-94 або 102.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині вже декілька днів розшукують 88-річну Любов Панасівну Рибалку.

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