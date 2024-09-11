Зник безвісти 5 днів тому: на Дніпропетровщині розшукують 14-річного хлопця

На Дніпропетровщині розшукують 14-річного Євгена Лосева, повідомили в ГУНП в Дніпропетровській області.
Попередньо відомо, що 6 вересня хлопець пішов з дому, розташованого у селі Орловщина Новомосковського району.
Про його зникнення повідомили сьогодні, 11 вересня. Станом на 18:00 місце його перебування невідоме. Попередньо відомо, що Євген може перебувати у місті Нікополь.
Прикмети: зріст 164см, худорлявий, очі світло карі, волосся темне коротке.
Був одягнений: сині спортивні шорти, червона футболка, чорна кофта з капюшоном (оверсайз) з білим надписом, кросівки «Nike» сірі. При собі міг мати сумку через плече чорного кольору.
Якщо вам відома будь яка інформація, яка може допомогти у розшуку неповнолітнього Євгена Лосева, повідомляйе до Новомосковського районного відділу поліцію за телефонами: (098)- 633-06-69, (097) 696-53-81 або «102».
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