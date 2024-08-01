Зник 3 тижні тому: на Дніпропетровщині розшукують 51-річного чоловіка

51-річний Юрій Алєксєєв зник ще 13 липня, але до правоохоронців звернення щодо цього надійшло лише 29 липня. Відомо, що чоловік пішов з дому своїх родичів в Павлограді, але досі його місцеперебування не встановлене.
Наразі пошуки чоловіка тривають. Правоохоронці просять про допомогу в пошуках.
Прикмети: на вигляд 50 років, зріст близько 185см, середньої статури, лисий, карі очі.
Був одягнений: спортивні темні штани, темна футболка. При собі мав чорний рюкзак.
Якщо вам відома будь-яка інформація про місцеперебування Алєксєєва Юрія Віталійовича, 1973 року народження, просимо повідомити до Павлоградського районного відділу поліції або за телефонами : 050 611 34 94, 102.
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