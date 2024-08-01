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Зник 3 тижні тому: на Дніпропетровщині розшукують 51-річного чоловіка

Сьогодні 13:42
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У Павлограді на Дніпропетровщині шукають 51-річного чоловіка.

Новости Днепра про Зник 3 тижні тому: на Дніпропетровщині розшукують 51-річного чоловіка

51-річний Юрій Алєксєєв зник ще 13 липня, але до правоохоронців звернення щодо цього надійшло лише 29 липня. Відомо, що чоловік пішов з дому своїх родичів в Павлограді, але досі його місцеперебування не встановлене.

Наразі пошуки чоловіка тривають. Правоохоронці просять про допомогу в пошуках. 

Прикмети: на вигляд 50 років, зріст близько 185см, середньої статури, лисий, карі очі.

Був одягнений: спортивні темні штани, темна футболка. При собі мав чорний рюкзак.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місцеперебування Алєксєєва Юрія Віталійовича, 1973 року народження, просимо повідомити до Павлоградського районного відділу поліції або за телефонами : 050 611 34 94, 102.

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Новости Днепра про Зник 3 тижні тому: на Дніпропетровщині розшукують 51-річного чоловікаУкраїнська

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