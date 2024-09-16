Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Зноситиме з ніг: у Дніпрі та області попередили про штормовий вітер

Сьогодні 11:39
просмотров

Мешканців Дніпра та області попереджають про сильний вітер.

Новости Днепра про Зноситиме з ніг: у Дніпрі та області попередили про штормовий вітер

Сьогодні, 16 вересня, у Дніпрі та області очікується пориви вітру 17-22 м/с. Рівень небезпечності 1 (жовтий).

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС Дніпропетровської області.

“16 вересня вдень у місті Дніпро та по Дніпропетровської області очікуються пориви східного вітру 17-22 м/с. Рівень небезпечності 1 (жовтий)”, – йдеться у повідомленні.

Мешканців області закликають триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, не паркувати поруч із ними автотранспорт, щільно зачиняти вікна, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні.

Читайте також:

Новости Днепра про Зноситиме з ніг: у Дніпрі та області попередили про штормовий вітерУкраїнська Новости Днепра про Зноситиме з ніг: у Дніпрі та області попередили про штормовий вітерРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У двох районах Дніпра весь тиждень “відрізатимуть” боржникам водопостачання
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:14
    У двох районах Дніпра весь тиждень “відрізатимуть” боржникам водопостачання

    У Дніпрі знову відключатимуть воду боржникам.

    Екскурсії та лотерея: у Дніпрі на вихідних працюватиме ботсад
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:42
    Екскурсії та лотерея: у Дніпрі на вихідних працюватиме ботсад

    В Днепре жителей на выходных приглашают в ботсад.

    По всій Дніпропетровщині шосту добу шукають зниклого 15-річного хлопця
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:24
    По всій Дніпропетровщині шосту добу шукають зниклого 15-річного хлопця

    15-річного Микиту Веліченка з Кам'янського все ще не знайшли.

    До переліку територій, де йдуть бойові дії, внесли ще одну громаду на Дніпропетровщині
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:02
    До переліку територій, де йдуть бойові дії, внесли ще одну громаду на Дніпропетровщині

    Межівську громаду на Дніпропетровщині внесли до переліку територій, де йдуть…

    Наверх