Зноситиме з ніг: у Дніпрі та області попередили про штормовий вітер

Сьогодні, 16 вересня, у Дніпрі та області очікується пориви вітру 17-22 м/с. Рівень небезпечності 1 (жовтий).
Про це повідомили в пресслужбі ДСНС Дніпропетровської області.
“16 вересня вдень у місті Дніпро та по Дніпропетровської області очікуються пориви східного вітру 17-22 м/с. Рівень небезпечності 1 (жовтий)”, – йдеться у повідомленні.
Мешканців області закликають триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, не паркувати поруч із ними автотранспорт, щільно зачиняти вікна, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні.
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