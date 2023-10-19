Зноситиме з ніг: синоптики попереджають про небезпечне метеоявище у Дніпрі

У Дніпрі та по всій Україні оголосили штормове попередження на 20 жовтня.

За інформацією Укргідрометцентру, у п’ятницю, 20 жовтня, майже по всій території України дутиме штормовий вітер.

Подекуди пориви вітру сягатимуть 25 метрів за секунду. Рівень небезпеки жовтий.

Зноситиме з ніг вітром і у Дніпрі. Щоправда, завтра буде трохи тепліше ніж сьогодні. Повітря прогріється до +19 градусів тепла.

А ось у суботу, 21 жовтня, синоптики обіцяють +25. Аномальна спека протримається два дні, після чого до України повернеться осіння погода.

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