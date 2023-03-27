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  • “Зносять бульдозерами”: історики занепокоєні розкопками давнього кургану поблизу Дніпра (ФОТО)

“Зносять бульдозерами”: історики занепокоєні розкопками давнього кургану поблизу Дніпра (ФОТО)

Сьогодні 15:01
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Поблизу Підгородного розпочалися розкопки стародавнього кургану.

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Про це повідомив відомий історик та краєзнавець Віктор Векленко. 

За його словами, нещодавно на території кургану “Білюхова могила” почалися розкопки. Як зазначив краєзнавець, це археологічна пам’ятка ІІ-го тисячоліття до нашої ери. Вона височіє на березі річки Самара поблизу місцевої бази відпочинку. 

Курган нахабно зносять під егідою так званої «Охоронної археологічної служби» ІА НАН України, – зазначає історик.

Віктор Векленко стверджує, що жодних нагальних потреб для розкопки цього кургану наразі немає. 

З власного досвіду скажу – не може бульдозер тупо зносити курганний насип без присутності археологів. Але тут щось не так. Археологів не видно, – пише Віктор Векленко.

Краєзнавці б’ють на сполох та переживають за долю кургану, бо мета розкопок їм невідома, а будь-які маніпуляції з давньої пам’яткою можуть їй зашкодити. 

Ось так виглядає територія кургану зараз:

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Ось така табличка стоїть поблизу території кургану:

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