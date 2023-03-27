“Зносять бульдозерами”: історики занепокоєні розкопками давнього кургану поблизу Дніпра (ФОТО)

Поблизу Підгородного розпочалися розкопки стародавнього кургану.

Про це повідомив відомий історик та краєзнавець Віктор Векленко.

За його словами, нещодавно на території кургану “Білюхова могила” почалися розкопки. Як зазначив краєзнавець, це археологічна пам’ятка ІІ-го тисячоліття до нашої ери. Вона височіє на березі річки Самара поблизу місцевої бази відпочинку.

Курган нахабно зносять під егідою так званої «Охоронної археологічної служби» ІА НАН України, – зазначає історик.

Віктор Векленко стверджує, що жодних нагальних потреб для розкопки цього кургану наразі немає.

З власного досвіду скажу – не може бульдозер тупо зносити курганний насип без присутності археологів. Але тут щось не так. Археологів не видно, – пише Віктор Векленко.

Краєзнавці б’ють на сполох та переживають за долю кургану, бо мета розкопок їм невідома, а будь-які маніпуляції з давньої пам’яткою можуть їй зашкодити.

Ось так виглядає територія кургану зараз:

Ось така табличка стоїть поблизу території кургану:

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