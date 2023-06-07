Знеструмлення та аварійні роботи: де сьогодні у Дніпрі немає води

Про це повідомили у КП “Дніпроводоканал”.
Так, у зв’язку з відключенням електроживлення на вул. Старочумацька (колишня Байкальська) припинено водопостачання:
Водопостачання буде відновлено після подачі електроживлення.
Крім того, для проведення робіт на внутрішньобудинкових мережах на вул. Мандриківська, 220 припинено водопостачання;
Водопостачання буде відновлено після завершення робіт.
Також у зв’язку з проведенням аварійних робіт на вул. Будівельників, 22 (смт Слобожанське) та вул. Профспілкова, 9 (селище Новоолександрівка) припинено водопостачання:
Водопостачання буде відновлено протягом дня.
Зробіть про всяк випадок запаси питної та технічної води!
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