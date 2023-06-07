Знеструмлення та аварійні роботи: де сьогодні у Дніпрі немає води

Сьогодні, 7 червня, у Дніпрі деякі мешканці залишилися без води.

Про це повідомили у КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку з відключенням електроживлення на вул. Старочумацька (колишня Байкальська) припинено водопостачання:

вул. Старочумацька, 78-84;

вул. Янтарна, 71-83;

вул. Холодильна, 55-61.

Водопостачання буде відновлено після подачі електроживлення.

Крім того, для проведення робіт на внутрішньобудинкових мережах на вул. Мандриківська, 220 припинено водопостачання;

вул. Мандриківська, 220, 222.

Водопостачання буде відновлено після завершення робіт.

Також у зв’язку з проведенням аварійних робіт на вул. Будівельників, 22 (смт Слобожанське) та вул. Профспілкова, 9 (селище Новоолександрівка) припинено водопостачання:

смт Слобожанське;

вул. Профспілкова.

Водопостачання буде відновлено протягом дня.

Зробіть про всяк випадок запаси питної та технічної води!

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