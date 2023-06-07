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Знеструмлення та аварійні роботи: де сьогодні у Дніпрі немає води

Сьогодні 13:56
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Сьогодні, 7 червня, у Дніпрі деякі мешканці залишилися без води.

Новости Днепра про Знеструмлення та аварійні роботи: де сьогодні у Дніпрі немає води

Про це повідомили у КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку з відключенням електроживлення на вул. Старочумацька (колишня Байкальська) припинено водопостачання:

  • вул. Старочумацька, 78-84;
  • вул. Янтарна, 71-83;
  • вул. Холодильна, 55-61.

Водопостачання буде відновлено після подачі електроживлення.

Новости Днепра про Знеструмлення та аварійні роботи: де сьогодні у Дніпрі немає води

Крім того, для проведення робіт на внутрішньобудинкових мережах на вул. Мандриківська, 220 припинено водопостачання;

  • вул. Мандриківська, 220, 222.

Водопостачання буде відновлено після завершення робіт.

Новости Днепра про Знеструмлення та аварійні роботи: де сьогодні у Дніпрі немає води

Також у зв’язку з проведенням аварійних робіт на вул. Будівельників, 22 (смт Слобожанське) та вул. Профспілкова, 9 (селище Новоолександрівка) припинено водопостачання:

  • смт Слобожанське;
  • вул. Профспілкова.

Водопостачання буде відновлено протягом дня.

Новости Днепра про Знеструмлення та аварійні роботи: де сьогодні у Дніпрі немає води

Зробіть про всяк випадок запаси питної та технічної води! 

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Новости Днепра про Знеструмлення та аварійні роботи: де сьогодні у Дніпрі немає водиУкраїнська

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