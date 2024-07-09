Знамените кафе «Ветерок» біля парку Глоби у Дніпрі: що зараз на його місці

Поруч із одним із входів у парк Глоби у Дніпрі на початку 1970-х років відкрилося невелике кафе під назвою «Ветерок». Воно було популярне серед відвідувачів парку і відоме своїм морозивом.

Журналісти dnepr.info дізналися, що можна було скуштувати у цьому кафе та що зараз перебуває на його місці.

На початку 1970-х років у Дніпрі активно відкривалися різноманітні кафе. У більшості з них можна було скуштувати морозиво, муси, молочні коктейлі, сік, з’їсти тістечко або шматочок торта. Знаходились такі кафе у центрі міста, біля парків та біля навчальних закладів.

Одне з найпопулярніших на той час кафе – «Ветерок» знаходилося біля входу до парку Глоби. Невелика одноповерхова будівля була обов’язковим пунктом відвідування у вихідні дні у багатьох жителів Дніпра, які прямували до парку або з нього.

У кафе подавали морозиво у креманках з додаванням горіхів, варення чи шоколаду. Також тут готували смачні молочні коктейлі.

«Жоден мій похід у парк не обходився без відвідування цього кафе. Після катання на каруселях та інших атракціонах ми з батьками обов’язково заходили до цього кафе і мені замовляли велику порцію морозива, а взимку – тістечка», – згадує мешканка Дніпра Олена Шевчик.

З моменту відкриття невелика будівля біля входу до парку досі не змінила свого призначення. Але якщо раніше це було кафе з наголосом на солодкі десерти, то тепер це просто кафе, де можна замовити не лише десерт, а й комплексний обід. І називається воно вже інакше.

фото О. Борисова, група «Рідний Дніпропетровськ»

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