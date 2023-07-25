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  • Знайшли перехожі біля під’їзду: у Дніпрі жінку повернули до життя після клінічної смерті

Знайшли перехожі біля під’їзду: у Дніпрі жінку повернули до життя після клінічної смерті

Сьогодні 18:35
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У Дніпрі жінку повернули до життя після клінічної смерті.

Новости Днепра про Знайшли перехожі біля під'їзду: у Дніпрі жінку повернули до життя після клінічної смерті

Увечері 24 липня перехожі побачили жінку, яка раптово впала у підʼїзді й більше не подавала ознак життя. Схвильовані містяни зателефонували у швидку. На виклик виїхала бригада Дніпровської станції ЕМД. 

Приїхавши на місце, медики побачили, що пацієнтка знаходиться у стані клінічної смерті, тому негайно прийнялися до реанімаційних заходів. На допомогу фельдшерам виїхала ще одна реанімаційна бригада. 
 
Спільними діями медики змогли повернути жінку до життя. Пацієнтку забрали до найближчої лікарні та відправили до реанімації. 
 

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Новости Днепра про Знайшли перехожі біля під'їзду: у Дніпрі жінку повернули до життя після клінічної смертіУкраїнська

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