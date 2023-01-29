Знайшли пасовище: вулицями одного із районів Дніпра гуляють коні (ВІДЕО)

У неділю 29 січня, на вулицях Дніпра помітили двох коней.

За словами очевидців, це сталося на житловому масиві Західний. Якщо ще 100 років тому коні на вулицях міста були нормою, то в 2023 році викликали подив у містян. Коні були спокійними та паслися на траві поблизу дороги.

Кому належать тварини та як вони опинилися посеред житлового масиву наразі не відомо.

Мешканці Дніпра хвилюються за коней, адже зараз на вулиці холодно. Для тварин досить небезпечно бути посеред міста.

Містяни опублікували відео-доказ.

Нагадаємо, вчора в Дослідному помітили лисицю, яка смакувала здобич посеред вулиці.

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