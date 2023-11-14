Знайшли мертвим у колодязі: бабуся зниклого на Дніпропетровщині хлопчика розповіла, як міг померти онук

Після 20 годин пошуків зниклого 4-річного хлопчика знайшли мертвим у колодязі. Бабуся загиблого розповіла, як загубився Завар та що з ним могло статися.

Моторошна новина сколихнула сьогодні селище Іларіонове на Дніпропетровщині, де знайшли мертвим 4-річного Завара. Хлопчик зник напередодні, 13 листопада. Понад 20 годин малюка шукали всім селом, залучивши правоохоронців та волонтерів. Спочатку рідні думали, що Завара могли вкрасти, пише Суспільне.

Як розповіла бабуся загиблого Завара, разом з онуками вона йшла з магазину. У якийсь момент хлопчик кудись побіг. Жінка помітила зникнення онука згодом. Спочатку шукала самотужки, оглянула дорогу, магазин та будівлі. Потім зателефонувала родичам, які теж почали шукати малого. Коли знайти дитину не вдалося, рідні зателефонували до поліції.

Приїхала поліція, ми думали, що його викрали, — говорить жінка.

На жаль, через 20 годин пошуків, хлопчика знайшли мертвим у колодязі біля магазину.

Бабуся каже, що не знає, чи була закрита яма, де знайшли тіло Завара.

Лючок такий. Там був пісок, а він, мабуть, побіг на пісок, а там дірка. І він у ту дірку… Як жити далі — я не знаю. Немає сенсу вже жити, — сказала бабуся хлопчика.

У Іларіоновому родина живе пів року. На Дніпропетровщину переїхали з Бахмута. Сусіди кажуть, що хлопчик був дружелюбним. З ним ніколи не було проблем. Дитина завжди була доглянута.

Нагадаємо, раніше в поліції повідомили, що за фактом загибелі хлопчика відкрито кримінальну справу. Наразі проводять необхідні слідчі дії.

Мешканці Іларіонове закрили люк, де знайшли Завара бетонним блоком та засипали піском.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: