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“Знайшла на смітнику”: у Кривому Розі затримали жінку з боєприпасами

Сьогодні 06:45
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У Саксаганському районі Кривого Рогу, під час патрулювання, працівники поліції охорони помітили підозрілу жінку, яка побачивши службовий автомобіль поліції почала нервувати та змінила напрямок руху.

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Про це повідомляє Криворізький міський відділ Управління поліції охорони.

Зупинивши містянку та перевіривши її кишені виявили більш ніж 50 патронів калібру 7,62 мм, які з її слів вона знайшла на смітнику.

Боєприпаси до вогнепальної зброї вилучили, а жінку передали слідчо-оперативній групі Саксаганського району.

Правова кваліфікація події, предбачена ст. 263 Кримінального кодексу України, носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу — караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

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