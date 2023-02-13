Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Знай наших: юний спортсмен із Дніпра встановив новий рекорд України

Сьогодні 13:39
просмотров

Юний атлет встановив рекорд з бігу.

Новости Днепра про Знай наших: юний спортсмен із Дніпра встановив новий рекорд України

Про це повідомили в Федерації легкої атлетики України. 

11 лютого в німецькому Мюнхені відбувся черговий турнір з легкоатлетики, на якому виступив атлет із Дніпра Назар Степанов. 

Під час свого виступу хлопець оновив рекорд України з бігу на 60 метрів з бар’єрами серед юніорів в приміщенні. Зазначається, що Назар закінчив змагання з результатом 7,86. 

Як розповів Назар, він готується до літнього сезону Чемпіонату України, а потім планує виступати, щоб потрапити на Чемпіонат Європи. Юний спортсмен каже, що на змаганнях намагається сконцентруватися на своїй роботі, щоб показати найкращий результат.

Установку рекордів запланувати майже неможливо, дуже багато впливає чинників: самопочуття, фізична форма, відсутність стресів. Тому рекорд виходить, коли збігаються всі фактори. На цих змаганнях все збіглося і я дуже цьому радий, – поділився Назар. 
 

Назар Степанов вихованець Дніпропетровського фахового коледжу спорту. Хлопцю 18 років.

Читайте також:

Новости Днепра про Знай наших: юний спортсмен із Дніпра встановив новий рекорд УкраїниУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У психлікарні Дніпра незаконно утримували військового
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:09
    У психлікарні Дніпра незаконно утримували військового

    У Дніпрі розгорівся скандал з військовослужбовцем, який стверджує, що його…

    Кухня 2 метри та власний підвал: як виглядає малогабаритна квартира за 1,4 млн грн у Дніпрі (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:53
    Кухня 2 метри та власний підвал: як виглядає малогабаритна квартира за 1,4 млн грн у Дніпрі (ФОТО)

    Малогабаритна квартира здатна зекономити кошти своєму власнику під час сплати…

    Аварійні роботи: де сьогодні у Дніпрі немає води
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:22
    Аварійні роботи: де сьогодні у Дніпрі немає води

    Сьогодні, 13 лютого, деякі мешканці Дніпра залишилися без води.

    Вину не визнав: у справі стрілка з “Південмашу” у Дніпрі призначили нове засідання
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:41
    Вину не визнав: у справі стрілка з “Південмашу” у Дніпрі призначили нове засідання

    У Красногвардійському районному суді Дніпра 10 лютого продовжили засідання у…

    Наверх