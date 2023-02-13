Знай наших: юний спортсмен із Дніпра встановив новий рекорд України

Юний атлет встановив рекорд з бігу.

Про це повідомили в Федерації легкої атлетики України.

11 лютого в німецькому Мюнхені відбувся черговий турнір з легкоатлетики, на якому виступив атлет із Дніпра Назар Степанов.

Під час свого виступу хлопець оновив рекорд України з бігу на 60 метрів з бар’єрами серед юніорів в приміщенні. Зазначається, що Назар закінчив змагання з результатом 7,86.

Як розповів Назар, він готується до літнього сезону Чемпіонату України, а потім планує виступати, щоб потрапити на Чемпіонат Європи. Юний спортсмен каже, що на змаганнях намагається сконцентруватися на своїй роботі, щоб показати найкращий результат.

Установку рекордів запланувати майже неможливо, дуже багато впливає чинників: самопочуття, фізична форма, відсутність стресів. Тому рекорд виходить, коли збігаються всі фактори. На цих змаганнях все збіглося і я дуже цьому радий, – поділився Назар.

Назар Степанов вихованець Дніпропетровського фахового коледжу спорту. Хлопцю 18 років.

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