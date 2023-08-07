Значна частина Кривого Рогу та району на три дні залишиться без води: у чому річ

Мешканці Криворізького району три дні будуть без води.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив Олександр Вілкул.

Як зазначили в КП “Кривбасводоканал” значна частина Кривого Рогу та району з 8 до 10 серпня залишиться без водопостачання. Причина – планові роботи з переключення магістральних водогонів.

Це стосується мешканців Інгулецького району та прилеглих до нього сіл.

Нагадуємо, що в рамках будівництва альтернативного джерела наповнення Південного водосховища на 8-10 серпня заплановано переключення магістральних водогонів. Ці роботи потребують злиття води з мереж у південній частині міста, – йдеться в повідомленні.

Комунальники зазначили, що процес осушення труб розпочнеться 7-го серпня приблизно о 21:00. Мешканцям Кривого Рогу радять мати триденний запас питної та технічної води.

Крім цього, на період виконання робіт будуть підвозити питну воду.

Маршрути курсування діжок з водою:

8 серпня район ПівдГЗК

О 10:00 на вул. Ярославську, 17 приїде вантажівка з діжками. Подальший маршрут курсування:

вул. Ярославська, 10 (КЗШ № 92)

пр. Південний, 35 (магазин «Варус»)

пр. Південний, 10.

Інтервал стоянки на кожній адресі – 1 година.

О 10:00 на вул. Салтиківську, 29 (ЦДЮТ “Мрія”) приїде вантажівка з діжками. За годину переїде на вул. Салтиківську, 2.

Також з 10:00 на вас чекатимуть діжки з водою на адресах:

вул. Переяславська, 6А (КЗШ №67)

вул. П. Мирного, 23 (районний Суд)

вул. Збагачувальна, 52 (дитячий майданчик)

площа Гірницької Слави, 2 (Палац культури і техніки ПівдГЗК).

8 серпня район Інгулець

З 10:00 на кожній локації стоятиме заправлена водою ємність. Адреси:

вул. О. Станкова, 7А

вул. Каткова, 67

вул. Недєліна, 27

пр. Перемоги, 53

вул. Сонячна, 24

вул. Седнєва, 25.

8 серпня селища:

Автоцистерни прибувають на першу локацію за своїм маршрутом на 10:00.

Маршрут курсування першої машини:

сел. Рохманове-1 (вул. Рохманівська, 1, біля магазину)

сел. Рохманове – 2 (вул. Д. Глинки, 3)

сел. Степове (вул. Альохіна, 10).

Час перебування цистерни на кожній локації – 2 години.

Маршрут курсування другої машини:

сел. Стародобровольськ (неврологічна лікарня)

сел. Зелене (автобусна зупинка на вул. Зеленівській)

сел. Червона Гірка (вул. Робоча, біля магазину)

сел. Старий Інгулець: буде виведено дві діжки. Одна на вул. Сім’ї Деміди (біля магазину), друга – на вул. Надії, 12 (біля магазину).

Час перебування цистерни на кожній локації – 2 години.

Періодично автоцистерни їздитимуть на дозаправку. Про всі зміни й пересування діжок ми повідомлятимемо на сторінках Кривбасводоканалу в соцмережах. Будь ласка, слідкуйте за новинами, – йдеться в повідомленні.

Подивитися, де розташовані діжки можна на онлайн-мапі ТУТ.

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