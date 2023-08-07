Значна частина Кривого Рогу та району на три дні залишиться без води: у чому річ

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив Олександр Вілкул.
Як зазначили в КП “Кривбасводоканал” значна частина Кривого Рогу та району з 8 до 10 серпня залишиться без водопостачання. Причина – планові роботи з переключення магістральних водогонів.
Це стосується мешканців Інгулецького району та прилеглих до нього сіл.
Нагадуємо, що в рамках будівництва альтернативного джерела наповнення Південного водосховища на 8-10 серпня заплановано переключення магістральних водогонів. Ці роботи потребують злиття води з мереж у південній частині міста, – йдеться в повідомленні.
Комунальники зазначили, що процес осушення труб розпочнеться 7-го серпня приблизно о 21:00. Мешканцям Кривого Рогу радять мати триденний запас питної та технічної води.
Крім цього, на період виконання робіт будуть підвозити питну воду.
Маршрути курсування діжок з водою:
8 серпня район ПівдГЗК
О 10:00 на вул. Ярославську, 17 приїде вантажівка з діжками. Подальший маршрут курсування:
Інтервал стоянки на кожній адресі – 1 година.
О 10:00 на вул. Салтиківську, 29 (ЦДЮТ “Мрія”) приїде вантажівка з діжками. За годину переїде на вул. Салтиківську, 2.
Також з 10:00 на вас чекатимуть діжки з водою на адресах:
8 серпня район Інгулець
З 10:00 на кожній локації стоятиме заправлена водою ємність. Адреси:
8 серпня селища:
Автоцистерни прибувають на першу локацію за своїм маршрутом на 10:00.
Маршрут курсування першої машини:
Час перебування цистерни на кожній локації – 2 години.
Маршрут курсування другої машини:
сел. Стародобровольськ (неврологічна лікарня)
сел. Зелене (автобусна зупинка на вул. Зеленівській)
сел. Червона Гірка (вул. Робоча, біля магазину)
сел. Старий Інгулець: буде виведено дві діжки. Одна на вул. Сім’ї Деміди (біля магазину), друга – на вул. Надії, 12 (біля магазину).
Час перебування цистерни на кожній локації – 2 години.
Періодично автоцистерни їздитимуть на дозаправку. Про всі зміни й пересування діжок ми повідомлятимемо на сторінках Кривбасводоканалу в соцмережах. Будь ласка, слідкуйте за новинами, – йдеться в повідомленні.
Подивитися, де розташовані діжки можна на онлайн-мапі ТУТ.
Читайте також:
Автор:
На місце знахідки викликали поліцію та вибухотехніків.
Сьогодні, 7 серпня, на вулиці Садовій селища Новопілля Криворізького району…
Бережіть себе!
Сьогодні вночі на трасі Р-51 Мерефа – Лозова – Павлоград…