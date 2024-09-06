Змінився розклад руху низки приміських поїздів на Дніпропетровщині

Зміни стосуються поїздів, які курсують між Чаплине та Покровськом.

На Придніпровській залізниці відбулися зміни в русі приміських поїздів, що курсують між Чаплиним і Покровськом, повідомили в Придніпровській залізниці.

З 5 вересня і до скасування приміський поїзд № 6112/6123 Чаплине – Покровськ – Чаплине теж курсуватиме до/зі ст. Удачна.

З 6 вересня:

– приміський поїзд № 6148 Чаплине – Покровськ відправлятиметься зі ст. Чаплине о 06:05 (замість 06:00), прибуватиме до ст. Покровськ о 07:50;

– приміський поїзд № 6112 Чаплине – Покровськ курсуватиме в сполученні Чаплине – Удачна, відправлення зі ст. Чаплине о 13:00 (замість 11:50), прибуття до ст. Удачна о 14:24;

– приміський поїзд № 6152 Чаплине – Покровськ вирушатиме зі ст. Чаплине о 15:20 (замість 15:15), прибуття до ст. Покровськ-Пас. о 17:05.

З детальним розкладом цих та решти приміських поїздів, які курсують в межах Придніпровської залізниці, можна ознайомитися на офіційному сайті регіональної філії www.dp.uz.gov.ua, а також інформаційних дошках залізничних вокзалів та станцій».

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