Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Змінився розклад руху низки приміських поїздів на Дніпропетровщині

Сьогодні 14:03
просмотров

Зміни стосуються поїздів, які курсують між Чаплине та Покровськом.

Новости Днепра про Змінився розклад руху низки приміських поїздів на Дніпропетровщині

На Придніпровській залізниці відбулися зміни в русі приміських поїздів, що курсують між Чаплиним і Покровськом, повідомили в Придніпровській залізниці. 

З 5 вересня і до скасування приміський поїзд № 6112/6123 Чаплине – Покровськ – Чаплине теж курсуватиме до/зі ст. Удачна.

З 6 вересня:

– приміський поїзд № 6148 Чаплине – Покровськ відправлятиметься зі ст. Чаплине о 06:05 (замість 06:00), прибуватиме до ст. Покровськ о 07:50;

– приміський поїзд № 6112 Чаплине – Покровськ курсуватиме в сполученні Чаплине – Удачна, відправлення зі ст. Чаплине о 13:00 (замість 11:50), прибуття до ст. Удачна о 14:24;

– приміський поїзд № 6152 Чаплине – Покровськ вирушатиме зі ст. Чаплине о 15:20 (замість 15:15), прибуття до ст. Покровськ-Пас. о 17:05.

З детальним розкладом цих та решти приміських поїздів, які курсують в межах Придніпровської залізниці, можна ознайомитися на офіційному сайті регіональної філії www.dp.uz.gov.ua, а також інформаційних дошках залізничних вокзалів та станцій».

Читайте також:

Новости Днепра про Змінився розклад руху низки приміських поїздів на ДніпропетровщиніУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    По Павлограду вдарили п’ятьма балістичними ракетами Іскандер-М, у місті 50 постраждалих
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:12
    По Павлограду вдарили п’ятьма балістичними ракетами Іскандер-М, у місті 50 постраждалих

    У Повітряних силах ЗСУ назвали тип ракет, якими атакували Павлоград.

    ТОП-10 фактів про Дніпро: новий 127 метровий будинок, тунель кохання та макет арки мосту
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:02
    ТОП-10 фактів про Дніпро: новий 127 метровий будинок, тунель кохання та макет арки мосту

    Цими вихідними Дніпро святкуватиме 248 років з дня заснування міста.…

    У Дніпрі зі школи евакуювали дітей, є інформація про мінування: що сталося насправді
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:23
    У Дніпрі зі школи евакуювали дітей, є інформація про мінування: що сталося насправді

    У Дніпрі з однієї зі шкіл Індустріального району евакуювали дітей.

    У Дніпрі масштабна природна пожежа ледь не знищила притулок для постраждалих від війни тварин (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:02
    У Дніпрі масштабна природна пожежа ледь не знищила притулок для постраждалих від війни тварин (ФОТО)

    У Дніпровському районі вогонь ледь не знищив притулок.

    Наверх