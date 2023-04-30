Змінив сцену на окопи: на Луганщині загинув відомий танцівник із Дніпра

28 квітня на фронті загинув талановитий танцівник із Дніпра Володимир Куліш. Він був учасником народного ансамлю танцю "Радість", проте після повномасштабного вторгнення окупантів змінив сцену на окопи.

Захисник героїчно загинув у бою з агресорами в Луганській області. Імовірно, це сталося під Попасною Сєвєродонецького району.

Про велику втрату повідомили колеги Володимира з ансамлю у Facebook. Вони поділилися знімками з довоєнного життя колективу, на яких можна побачити нині загиблого героя на сцені.

Перед тим, як піти добровольцем на війну, Володимир багато виступав і був гордістю та душею колективу. Коли він вирушив на фронт, гордість за танцівника тільки підсилилася.

“Ти бував справжньою дуриндою та справжнім Другом, творив дивні дива та такі хохми, що впадешь зі сміху, робив добрі справи. Але ти завжди був добрим та справжнім. Ти був чесним. Ти сам пішов воювати, сам вирішив залишитися там, де найгарячійше, хоча міг поїхати додому… Завдяки таким справжнім, як ти, ми тут можемо жити, та робити своі справи, завдяки таким, як ти – ми живі”, – поділилися на сторінці ансамблю.

У захисника залишилася мати. Його батько помер, коли той був ще малим.

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