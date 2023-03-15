Змінили прізвища та спробували ще раз: у Кам’янському піймали нелегалів, яких раніше депортували

Про це розповіли в Міграційній службі Дніпропетровської області.
8 березня міграційники в Кам’янському затримали двох громадян Узбекистану 30 і 20 років, у яких не було дозволу на проживання.
Як виявилося під час перевірки документів, їх раніше уже депортували з України та заборонили повертатися сюди терміном на 5 років. Втім, чоловіки вирішили спробувати ще раз. Вдома в Узбекистані вони змінили собі прізвища та знову приїхали до України, але вже з новими паспортами.
Вони подали документи на отримання посвідок на тимчасове проживання в України, але в інших регіонах. Таким чином, вони сподівалися проскочити та все ж отримати дозвіл.
Нагадаємо, раніше на кордоні з Румунією та Молдовою затримали мешканців Дніпропетровщини, які намагалися нелегально виїхати за кордон.
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