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Змінили прізвища та спробували ще раз: у Кам’янському піймали нелегалів, яких раніше депортували

Сьогодні 17:33
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На Дніпропетровщині піймали двох іноземців, який раніше вже виганяли з України.

Новости Днепра про Змінили прізвища та спробували ще раз: у Кам’янському піймали нелегалів, яких раніше депортували

Про це розповіли в Міграційній службі Дніпропетровської області. 

8 березня міграційники в Кам’янському затримали двох громадян Узбекистану 30 і 20 років, у яких не було дозволу на проживання. 

Як виявилося під час перевірки документів, їх раніше уже депортували з України та заборонили повертатися сюди терміном на 5 років. Втім, чоловіки вирішили спробувати ще раз. Вдома в Узбекистані вони змінили собі прізвища та знову приїхали до України, але вже з новими паспортами. 

Вони подали документи на отримання посвідок на тимчасове проживання в України, але в інших регіонах. Таким чином, вони сподівалися проскочити та все ж отримати дозвіл. 

14 березня обох іноземців, які нелегально жили в Україні, доставили до відділку міграційної служби. Їм знову виписали припис про примусове повернення до Узбекистану.
 

Новости Днепра про Змінили прізвища та спробували ще раз: у Кам’янському піймали нелегалів, яких раніше депортували

Нагадаємо, раніше на кордоні з Румунією та Молдовою затримали мешканців Дніпропетровщини, які намагалися нелегально виїхати за кордон.

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Новости Днепра про Змінили прізвища та спробували ще раз: у Кам’янському піймали нелегалів, яких раніше депортувалиУкраїнська

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