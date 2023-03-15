Змінили прізвища та спробували ще раз: у Кам’янському піймали нелегалів, яких раніше депортували

Про це розповіли в Міграційній службі Дніпропетровської області.

8 березня міграційники в Кам’янському затримали двох громадян Узбекистану 30 і 20 років, у яких не було дозволу на проживання.

Як виявилося під час перевірки документів, їх раніше уже депортували з України та заборонили повертатися сюди терміном на 5 років. Втім, чоловіки вирішили спробувати ще раз. Вдома в Узбекистані вони змінили собі прізвища та знову приїхали до України, але вже з новими паспортами.

Вони подали документи на отримання посвідок на тимчасове проживання в України, але в інших регіонах. Таким чином, вони сподівалися проскочити та все ж отримати дозвіл.