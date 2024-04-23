Зміни торкнуться тролейбусів та маршруток: як у Дніпрі сьогодні працює громадський транспорт

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Сьогодні, 23 квітня, у зв’язку з завершенням ремонту дорожнього покриття на вул. Богдана Хмельницького відновлюють рух за звичними маршрутами тролейбус №15 та автобуси №43, 57А, 98, 158.

Про це повідомили у міській раді.

Однак буде перекрито рух через залізничний переїзд 178 км на вул. Мукачівській для виконання ремонту. На час перекриття автобус №92 курсуватиме за скороченим маршрутом. Кінцева зупинка буде біля залізничного переїзду.

Також продовжують діяти зміни:

тролейбуси №21 тимчасово припинили рух;

тролейбусний маршрут №16 посилено;

кінцеву зупинку автобуса №157А може бути переміщено на перехрестя бульвару Слави та вул. Олександра Кукурби.

Це пов’язано з ремонтом дорожнього покриття на бульварі Слави.

Усі інші маршрути громадського транспорту працюватимуть у штатному режимі за розкладом робочого дня.

Нагадаємо, раніше ми писали, де сьогодні у Дніпрі вимкнуть світло (АДРЕСИ).

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