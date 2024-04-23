Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Зміни торкнуться тролейбусів та маршруток: як у Дніпрі сьогодні працює громадський транспорт

Зміни торкнуться тролейбусів та маршруток: як у Дніпрі сьогодні працює громадський транспорт

Сьогодні 08:26
просмотров

Важлива інформація!

Новости Днепра про Зміни торкнуться тролейбусів та маршруток: як у Дніпрі сьогодні працює громадський транспорт

Сьогодні, 23 квітня, у зв’язку з завершенням ремонту дорожнього покриття на вул. Богдана Хмельницького відновлюють рух за звичними маршрутами тролейбус №15 та автобуси №43, 57А, 98, 158.

Про це повідомили у міській раді.

Однак буде перекрито рух через залізничний переїзд 178 км на вул. Мукачівській для виконання ремонту. На час перекриття автобус №92 курсуватиме за скороченим маршрутом. Кінцева зупинка буде біля залізничного переїзду.

Також продовжують діяти зміни:

  • тролейбуси №21 тимчасово припинили рух;
  • тролейбусний маршрут №16 посилено;
  • кінцеву зупинку автобуса №157А може бути переміщено на перехрестя бульвару Слави та вул. Олександра Кукурби.

Це пов’язано з ремонтом дорожнього покриття на бульварі Слави.

Усі інші маршрути громадського транспорту працюватимуть у штатному режимі за розкладом робочого дня.

Нагадаємо, раніше ми писали, де сьогодні у Дніпрі вимкнуть світло (АДРЕСИ).

Читайте також:

Новости Днепра про Зміни торкнуться тролейбусів та маршруток: як у Дніпрі сьогодні працює громадський транспортУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Житель Дніпра інформував генштаб зс рф про розташування об’єктів критичної інфраструктури: рішення суду
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:58
    Житель Дніпра інформував генштаб зс рф про розташування об’єктів критичної інфраструктури: рішення суду

    Жителя Дніпра, який інформував генштаб зс рф про місцезнаходження радіолокаційних…

    Де сьогодні у Дніпрі вимкнуть світло (АДРЕСИ)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:00
    Де сьогодні у Дніпрі вимкнуть світло (АДРЕСИ)

    Зарядіть телефон!

    У Дніпрі “виросли” велетенські хризантеми (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Вчора 22:02
    У Дніпрі “виросли” велетенські хризантеми (ФОТО)

    У Дніпрі виросли гігантські хризантеми.

    Абрикосів може знову не бути: садівників Дніпра попередили про небезпеку для плодових дерев
    Новини Дніпра
    Вчора 20:55
    Абрикосів може знову не бути: садівників Дніпра попередили про небезпеку для плодових дерев

    Плодові дерева у Дніпрі та області під загрозою.

    Наверх