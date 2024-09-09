Сайт Дніпра Новини Змінені маршрути та перенесені зупинки: як працює громадський транспорт у Дніпрі 9 вересня Змінені маршрути та перенесені зупинки: як працює громадський транспорт у Дніпрі 9 вересня
У Дніпрі 9 вересня громадський транспорт працює зі змінами. Також перенесено деякі зупинки.
У місті завершили ремонт трамвайної колії на перетині просп. Лесі Українки та вул. Степана Бандери. У зв’язку з цим відновлюють рух за своїм маршрутом трамваї №5.
Про це
повідомили в міській раді з посиланням на Департамент транспорту.
Там також додали, що у зв’язку з виконанням робіт з ремонту мережі зливової каналізації по вул. Князя Володимира Великого по-іншому курсують такі автобуси та тролейбуси:
автобуси №57А, №88 в напрямку вул. Королеви Єлизавети ІІ курсуватимуть в об’їзд по вул. Європейській, вул. Січеславській Набережній, вул. Володимира Мономаха; тролейбуси №7, №14, №17, №20 в напрямку вул. Королеви Єлизавети ІІ та вул. Європейської курсуватимуть в об’їзд по вул. Січеславській Набережній, вул. Володимира Мономаха.
Крім цього, у зв’язку з введенням в експлуатацію нової посадкової платформи зупинки «вул. Степана Бандери» по просп. Лесі Українки перенесено зупинки:
для трамваїв №12, №17 зупинка «вул. Степана Бандери» у бік пл. Старомостової буде перенесена та здійснюватиметься ПЕРЕД перехрестям; для трамваїв №5 буде введено зупинку «вул. Степана Бандери» у бік ж/м Західний.
Зупинки перенесено і по пл. Вокзальній:
Автобусних маршрутів № 7 К та № 101 на проспект Дмитра Яворницького, в районі будинку 108; Автобусного маршруту № 32К, тролейбусного маршруту Б та трамвайного маршруту № 1 на площу Вокзальну в район будинку 2; Автобусного маршруту № 86 на вул. 128-ї Бригади Тероборони в район будинку 2.
По площі вокзальній будуть демонтувати аварійні конструкції будинку, пошкодженого через ракетний удар.
Усі інші маршрути громадського транспорту працюють у звичному режимі.
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