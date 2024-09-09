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  • Змінені маршрути та перенесені зупинки: як працює громадський транспорт у Дніпрі 9 вересня

Змінені маршрути та перенесені зупинки: як працює громадський транспорт у Дніпрі 9 вересня

Сьогодні 10:02
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У Дніпрі 9 вересня громадський транспорт працює зі змінами. Також перенесено деякі зупинки.

Новости Днепра про Змінені маршрути та перенесені зупинки: як працює громадський транспорт у Дніпрі 9 вересня

У місті завершили ремонт трамвайної колії на перетині просп. Лесі Українки та вул. Степана Бандери. У зв’язку з цим відновлюють рух за своїм маршрутом трамваї №5.

Про це повідомили в міській раді з посиланням на Департамент транспорту.

Там також додали, що у зв’язку з виконанням робіт з ремонту мережі зливової каналізації по вул. Князя Володимира Великого по-іншому курсують такі автобуси та тролейбуси:

  • автобуси №57А, №88 в напрямку вул. Королеви Єлизавети ІІ курсуватимуть в об’їзд по вул. Європейській, вул. Січеславській Набережній, вул. Володимира Мономаха;
  • тролейбуси №7, №14, №17, №20 в напрямку вул. Королеви Єлизавети ІІ та вул. Європейської курсуватимуть в об’їзд по вул. Січеславській Набережній, вул. Володимира Мономаха.

Крім цього, у зв’язку з введенням в експлуатацію нової посадкової платформи зупинки «вул. Степана Бандери» по просп. Лесі Українки перенесено зупинки:

  • для трамваїв №12, №17 зупинка «вул. Степана Бандери» у бік пл. Старомостової буде перенесена та здійснюватиметься ПЕРЕД перехрестям;
  • для трамваїв №5 буде введено зупинку «вул. Степана Бандери» у бік ж/м Західний.

Зупинки перенесено і по пл. Вокзальній:

  • Автобусних маршрутів № 7 К та № 101  на проспект Дмитра Яворницького, в районі будинку 108;
  • Автобусного маршруту № 32К, тролейбусного маршруту Б та трамвайного маршруту № 1 на площу Вокзальну в район будинку 2;
  • Автобусного маршруту № 86 на вул. 128-ї Бригади Тероборони в район будинку 2.

По площі вокзальній будуть демонтувати аварійні конструкції будинку, пошкодженого через ракетний удар.

Усі інші маршрути громадського транспорту працюють у звичному режимі.

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Новости Днепра про Змінені маршрути та перенесені зупинки: як працює громадський транспорт у Дніпрі 9 вересняУкраїнська Новости Днепра про Змінені маршрути та перенесені зупинки: як працює громадський транспорт у Дніпрі 9 вересняРусский

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