Змінені маршрути та перенесені зупинки: як працює громадський транспорт у Дніпрі 15 серпня

Сьогодні громадський транспорт у Дніпрі працює зі змінами.

У Дніпрі продовжують діяти зміни в деяких автобусних, тролейбусних та трамвайних маршрутах. Окрім цього перенесені деякі зупинки.

Із початком третього етапу ремонту аварійного трамвайного переїзду на перетині просп. Лесі Українки та вул. Степана Бандери громадський транспорт продовжує курсувати зі змінами:

трамвай №5 у напрямку УДУНТ курсуватиме за схемою: вул. Львівська – вул. 128-ої Бригади Тероборони – Залізничний вокзал – просп. Дмитра Яворницького – вул. Степана Бандери – просп. Лесі Українки, далі – за маршрутом;

у напрямку УДУНТ курсуватиме за схемою: вул. Львівська – вул. 128-ої Бригади Тероборони – Залізничний вокзал – просп. Дмитра Яворницького – вул. Степана Бандери – просп. Лесі Українки, далі – за маршрутом; тролейбус «Б» у напрямку від Залізничного вокзалу об’їжджатиме за схемою: вул. Степана Бандери – просп. Лесі Українки – вул. Філософська – просп. Лесі Українки, далі – за маршрутом;

у напрямку від Залізничного вокзалу об’їжджатиме за схемою: вул. Степана Бандери – просп. Лесі Українки – вул. Філософська – просп. Лесі Українки, далі – за маршрутом; автобуси №32, №32К, №33, №40, №87Б, №109, №155 у напрямку від Залізничного вокзалу об’їжджатимуть за схемою: вул. Степана Бандери – просп. Лесі Українки – вул. Філософська – просп. Лесі Українки, далі – за маршрутом;

у напрямку від Залізничного вокзалу об’їжджатимуть за схемою: вул. Степана Бандери – просп. Лесі Українки – вул. Філософська – просп. Лесі Українки, далі – за маршрутом; автобус №155 у напрямку Залізничного вокзалу буде рухатися за схемою: вул. Степана Бандери – вул. Володимира Антоновича – бульв. Батальйону Дніпро – просп. Лесі Українки – вул. Степана Бандери, далі – за маршрутом.

Нагадаємо, роботи тривають у кілька етапів, повністю планують завершити ремонт до кінця серпня.

Також продовжуються роботи з ремонту мережі зливової каналізації по вул. Князя Володимира Великого, у зв’язку із цим у маршрутах громадського транспорту діють такі зміни:

автобуси №57А, №88 в напрямку вул. Королеви Єлизавети ІІ курсуватимуть в обʼїзд по вул. Європейській, вул. Січеславській Набережній, вул. Володимира Мономаха;

в напрямку вул. Королеви Єлизавети ІІ курсуватимуть в обʼїзд по вул. Європейській, вул. Січеславській Набережній, вул. Володимира Мономаха; тролейбуси №7, №14, №17, №20 в напрямку вул. Королеви Єлизавети ІІ та вул. Європейської курсуватимуть в обʼїзд по вул. Січеславській Набережній, вул. Володимира Мономаха.

Окрім цього, розпочались підготовчі роботи з демонтажу потрощеної внаслідок ракетної атаки будівлі на площі Вокзальній, через це перенесені зупинки:

Автобусних маршрутів № 7 К та № 101 на проспект Дмитра Яворницького, в районі будинку 108;

маршрутів на проспект Дмитра Яворницького, в районі будинку 108; Автобусного маршруту № 32К, тролейбусного маршруту Б та трамвайного маршруту № 1 на площу Вокзальну в район будинку 2;

маршруту маршруту та маршруту на площу Вокзальну в район будинку 2; Автобусного маршруту № 86 на вул. 128-ї Бригади Тероборони в район будинку 2.

Нагадаємо, у Дніпрі відновлять зруйнований ракетною атакою будинок на Вокзальній площі: що планують зробити.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: