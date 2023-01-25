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  • Злочин серед білого дня: в Павлограді в супермаркеті чоловік вдарив ножем місцевого мешканця

Злочин серед білого дня: в Павлограді в супермаркеті чоловік вдарив ножем місцевого мешканця

Сьогодні 19:15
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За нанесення “тяжких тілесних” поліцейські затримали павлоградівця.

Новости Днепра про Злочин серед білого дня: в Павлограді в супермаркеті чоловік вдарив ножем місцевого мешканця

Інцидент стався вдень 24 січня в одному з супермаркетів по вул. Степового Фронту Павлограда.
Під час сварки 38-річний чоловік наніс 39-річному мешканцю міста у груди удар ножем та втік з місця злочину. На місце викликали швидку, а поліцію повідомили, що медики забрали до лікарні чоловіка з пораненням.

Поліцейські Павлоградського РВП встановили особу зловмисника. Знаряддя злочину – ніж, знайшли та вилучили на місці злочину і направили на експертне дослідження.

Нині затриманому нападнику повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 121 ККУ – умисне тяжке тілесне ушкодження.

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Новости Днепра про Злочин серед білого дня: в Павлограді в супермаркеті чоловік вдарив ножем місцевого мешканцяУкраїнська Новости Днепра про Злочин серед білого дня: в Павлограді в супермаркеті чоловік вдарив ножем місцевого мешканцяРусский

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