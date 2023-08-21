“Злітаємо з ліжка”: у Дніпрі нічних стрітрейсерів помітили вже на чотирьох вулицях

Нещодавно у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який допоможе боротися з шаленими нічними гонщиками, які бентежать українців.

Дніпряни теж скаржаться на водіїв, які щоночі влаштовують гучні перегони.

Стрітрейсери помічені вже на чотирьох вулицях Дніпра. Це Робоча, Титова, проспект Поля та Донецьке Шосе. Тут вони найгучніші. За словами містян, вони “злітають” з ліжка від галасливих автомоторів.

На Донецькому Шосе теж ближче до ночі перегони на мотоциклах. Аж злітаєш із ліжка від того, як їхні мотори верещать, – пише дніпрянка Анастасія.

За інформацією містян, перегони розпочинаються близько 23:00 і учасники їздять по двоє. Про це повідомили у Громадській раді Дніпра.

Просимо тих, кого це стосується, відреагувати та припинити галасливі перегони, які лякають і дратують людей та становлять небезпеку для учасників дорожнього руху, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який допоможе посилити відповідальність за гучну їзду посеред ночі.

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