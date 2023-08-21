Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • “Злітаємо з ліжка”: у Дніпрі нічних стрітрейсерів помітили вже на чотирьох вулицях

“Злітаємо з ліжка”: у Дніпрі нічних стрітрейсерів помітили вже на чотирьох вулицях

Сьогодні 20:03
просмотров

Нещодавно у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який допоможе боротися з шаленими нічними гонщиками, які бентежать українців.

Новости Днепра про

Дніпряни теж скаржаться на водіїв, які щоночі влаштовують гучні перегони. 

Стрітрейсери помічені вже на чотирьох вулицях Дніпра. Це Робоча, Титова, проспект Поля та Донецьке Шосе. Тут вони найгучніші. За словами містян, вони “злітають” з ліжка від галасливих автомоторів.

На Донецькому Шосе теж ближче до ночі перегони на мотоциклах. Аж злітаєш із ліжка від того, як їхні мотори верещать, – пише дніпрянка Анастасія.

За інформацією містян, перегони розпочинаються близько 23:00 і учасники їздять по двоє. Про це повідомили у Громадській раді Дніпра. 

Просимо тих, кого це стосується, відреагувати та припинити галасливі перегони, які лякають і дратують людей та становлять небезпеку для учасників дорожнього руху, – йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, раніше у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який допоможе посилити відповідальність за гучну їзду посеред ночі.

Читайте також:

Новости Днепра про Українська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі засудили ватажка проросійських радикалів, який вербував містян до агентури ГРУ РФ
Новини Дніпра
Сьогодні 19:16
У Дніпрі засудили ватажка проросійських радикалів, який вербував містян до агентури ГРУ РФ

У Дніпрі винесли вирок ватажку радикальної проросійської організації SERB, який…

Молодь Дніпра може отримати стипендію ім. Поля: хто саме та які документи потрібні
Новини Дніпра
Сьогодні 17:52
Молодь Дніпра може отримати стипендію ім. Поля: хто саме та які документи потрібні

Можливо, саме ви зможете отримати цю стипендію!

Як у Дніпрі отримати учнівський квиток у 2023 році: які пільги він дає
Новини Дніпра
Сьогодні 17:29
Як у Дніпрі отримати учнівський квиток у 2023 році: які пільги він дає

Вже за два тижні частина школярів Дніпра піде до навчальних…

У Дніпрі в лісосмугу залили шкідливими нечистотами
Новини Дніпра
Сьогодні 16:30
У Дніпрі в лісосмугу залили шкідливими нечистотами

У Дніпрі затримали невідомих, які зливали нечистоти в лісосмугу.

Наверх