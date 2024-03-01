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Новини Зіткнулися відразу 5 авто: у Дніпрі ДТП майже паралізувала рух на Центральному мосту
Зіткнулися відразу 5 авто: у Дніпрі ДТП майже паралізувала рух на Центральному мосту
У Дніпрі через аварію утворився кілометровий затор на Центральному мосту.
Через ДТП на Центральному мосту утворився кілометровий затор у бік лівого берега.
Ввечері п’ятниці 1 березня на Центральному мосту зіткнулися 5 автівок. ДТП майже паралізувала рух переправою.
На камеру відеонагляду потрапив момент ДТП. Аварія сталася о 18:40,
Інформатор. пише
Наразі обставини аварії невідомі. На місце інциденту приїхали патрульні, які з’ясовуватимуть обставини.
Сервіс, який стежить за ситуацією на дорогах Дніпра, також повідомляє про ускладнення руху через ДТП.
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Українська Русский Яна Юхименко
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