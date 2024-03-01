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Зіткнулися відразу 5 авто: у Дніпрі ДТП майже паралізувала рух на Центральному мосту

Сьогодні 20:24
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У Дніпрі через аварію утворився кілометровий затор на Центральному мосту.

Новости Днепра про Зіткнулися відразу 5 авто: у Дніпрі ДТП майже паралізувала рух на Центральному мосту

Через ДТП на Центральному мосту утворився кілометровий затор у бік лівого берега. 

Ввечері п’ятниці 1 березня на Центральному мосту зіткнулися 5 автівок. ДТП майже паралізувала рух переправою.

На камеру відеонагляду потрапив момент ДТП. Аварія сталася о 18:40, пише Інформатор.

Наразі обставини аварії невідомі. На місце інциденту приїхали патрульні, які з’ясовуватимуть обставини. 
 
Сервіс, який стежить за ситуацією на дорогах Дніпра, також повідомляє про ускладнення руху через ДТП.
 

Новости Днепра про Зіткнулися відразу 5 авто: у Дніпрі ДТП майже паралізувала рух на Центральному мосту

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Новости Днепра про Зіткнулися відразу 5 авто: у Дніпрі ДТП майже паралізувала рух на Центральному мостуУкраїнська Новости Днепра про Зіткнулися відразу 5 авто: у Дніпрі ДТП майже паралізувала рух на Центральному мостуРусский

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