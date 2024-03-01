Зіткнулися відразу 5 авто: у Дніпрі ДТП майже паралізувала рух на Центральному мосту

У Дніпрі через аварію утворився кілометровий затор на Центральному мосту.

Через ДТП на Центральному мосту утворився кілометровий затор у бік лівого берега.

Ввечері п’ятниці 1 березня на Центральному мосту зіткнулися 5 автівок. ДТП майже паралізувала рух переправою.

На камеру відеонагляду потрапив момент ДТП. Аварія сталася о 18:40, пише Інформатор.

Наразі обставини аварії невідомі. На місце інциденту приїхали патрульні, які з’ясовуватимуть обставини.

Сервіс, який стежить за ситуацією на дорогах Дніпра, також повідомляє про ускладнення руху через ДТП.

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