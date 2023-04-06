Зірвав ланцюг та поїхав: на Дніпропетровщині екс-в’язень викрав велосипед біля лікарні

У Покрові Нікопольського району 27-річний чоловік викрав велосипед біля лікарні.

Як встановили поліцейські, пацієнт медзакладу залишив спортивний велосипед біля входу, примкнувши його ланцюжком до металевих поручнів. Коли він вийшов з лікарні, то не знайшов транспортний засіб.

Про це пише ГУ НП у Дніпропетровській області.

Чоловік звернувся до поліції. Правоохоронці з’ясували, що крадіжку здійснив 27-річний раніше неодноразово судимий за майнові злочини місцевий мешканець. Він зірвав металевий ланцюг з велосипеда та поїхав.

Викрадений транспорт вилучили та повернули 37-річному власнику.

5 квітня правоохоронці повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кам’янському затримали серійного крадія.

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