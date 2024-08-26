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Зі світло-сірими графіками: як у Дніпрі відключатимуть світло 27 серпня

Сьогодні 21:47
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У Дніпрі всю добу відключатимуть світло за графіками.

Новости Днепра про Зі світло-сірими графіками: як у Дніпрі відключатимуть світло 27 серпня

У ДТЕК оприлюднили графіки відключень для жителів Дніпра та області. 

Попередньо, за інформацією від Укренерго завтра, 27 серпня, діятимуть такі графіки:

  • 00:00 – 06:00 три черги 
  • 06:00 – 11:00 чотири черги
  • 11:00 – 15:00 три черги
  • 15:00 – 21:00 чотири черги
  • 21:00 – 00:00 три черги

Є висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень графіків, повідомили в ДТЕК. 

ЦЕК поки що не повідомляв про графіки, але відключення будуть. 

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Новости Днепра про Зі світло-сірими графіками: як у Дніпрі відключатимуть світло 27 серпняУкраїнська Новости Днепра про Зі світло-сірими графіками: як у Дніпрі відключатимуть світло 27 серпняРусский

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