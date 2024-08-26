Зі світло-сірими графіками: як у Дніпрі відключатимуть світло 27 серпня

У ДТЕК оприлюднили графіки відключень для жителів Дніпра та області.
Попередньо, за інформацією від Укренерго завтра, 27 серпня, діятимуть такі графіки:
Є висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень графіків, повідомили в ДТЕК.
ЦЕК поки що не повідомляв про графіки, але відключення будуть.
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