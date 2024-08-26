Зі світло-сірими графіками: як у Дніпрі відключатимуть світло 27 серпня

У Дніпрі всю добу відключатимуть світло за графіками.

У ДТЕК оприлюднили графіки відключень для жителів Дніпра та області.

Попередньо, за інформацією від Укренерго завтра, 27 серпня, діятимуть такі графіки:

00:00 – 06:00 три черги

06:00 – 11:00 чотири черги

11:00 – 15:00 три черги

15:00 – 21:00 чотири черги

21:00 – 00:00 три черги

Є висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень графіків, повідомили в ДТЕК.

ЦЕК поки що не повідомляв про графіки, але відключення будуть.

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