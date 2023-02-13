Життя продовжується: магазин, що знаходився у знищенному ракетою будинку на Перемозі, знову відкриє свої двері

Магазин, який розташовувався на першому поверсі зруйнованої багатоповерхівки на Перемозі, знову відкриє свої двері.

Майже місяць пройшов з того моменту, як російська ракета зруйнувала частину будинку на Перемозі. Так, один із магазинів, що знаходився на першому поверсі знищеної багатоповерхівки, планує знову відкрити свої двері.

Про це написала власниця магазину Наталія Новікова. Зараз вона шукає нове приміщення на Перемозі.

Риболовний магазин був розташований майже біля епіцентру вибуху. За словами Наталії, у той день загинула їхня співробітниця Ірина. На фото вище – як це місце виглядає зараз.

На своїй сторінці на Facebook Наталія розповіла, що до їхнього магазину впала частина особистих речей мешканців верхніх поверхів. Роман, який жив на 4 поверсі та залишився живим тільки завдяки тому, що його не було вдома, знайшов в приміщенні шкарпетки своєї доньки та конструктор свого сина, який той почав збирати за два дні до теракту.

Цей чоловік-переселенець жив з родиною над нашим магазином на 4 поверсі. Загинула його мама. Але він з дружиною і дітьми був у церкві, і вони не постраждали фізично. Якісь речі з їхньої квартири впали до нашого приміщення. Сьогодні він ходив і знаходив іх: «Це шкарпетки моєі донечки, я іх знаю, бо надягал на неї», «це трусики мого сина» , «о, а цей конструктор син два дні до теракту почав збирати». Скільки тепла у його словах було, це такий біль, як це все пережити, – написала Ірина.

Ось так магазин виглядав до удару.

Але життя продовжується, тому зовсім скоро магазин знову може відкрити свої двері.

Нагадаємо, під час теракту в Дніпрі 14 січня, коли ракета влучила в багатоповерхівку на Перемозі, загинуло 46 людей, ще більше 80 отримали поранення. Близько 90 квартир зруйновані вщент. Два під’їзди, які найбільше постраждали від удару знесуть, а будинок планують поділити на дві частини.

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