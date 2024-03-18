Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Житломасив у Дніпрі на дві доби залишиться без води: назвали список адрес

Житломасив у Дніпрі на дві доби залишиться без води: назвали список адрес

Сьогодні 19:34
просмотров

Житловий масив у Дніпрі майже повністю залишиться без води на дві доби.

Новости Днепра про Житломасив у Дніпрі на дві доби залишиться без води: назвали список адрес

Жителям житломасиву Верхня Ігрень у Дніпрі тимчасово відключатимуть воду через проведення робіт з перемикання мереж водопостачання.
Про це повідомили на Facebook-сторінці Управління житлово-комунального господарства лівобережної адміністрації.

Припинять водопостачання у ніч з 18 на 19 березня опівночі. Орієнтовний термін виконання робіт — дві доби: 

– Вул.Червнева
– Вул.Автодорожна
– Вул.Зоопаркова
– Вул.Керамічна
– Вул.Князя Константина Острожского
– Вул.Роз’їзна . (Частково)
– Вул.Бестужева
– Вул.Оранжерейна
– Вул.Таджицька
– Вул.Солнячногірська
– Вул.Прорізна
– Вул.Маршала Тимошенко
– Вул.Календарна
– Вул.Чебоксарська
– Вул.Прохорова
– Вул.Героїв Дніпра
– Вул.Авдіївська
– Вул.Естафетна
– Пер.Дачний
– Вул.Марійськай пер
– Вул.Активістів
– Вул.Генерала Григоренка
– Вул.Богородецька
– Вул.Олешківська
– Пер.Ягідний
– Вул.Листопадна
– Вул.Дачная
– Вул.Антарктична
– Вул.Косогорная
– Вул.Железнодорожная
– Вул.Андрея Сахарова
– Вул.Євгена Сердюкова
– Вул.Зоопаркова
– Вул.Романовского
– Вул.Відпочинку
– Вул.Командира Юнина
– Вул.Живописна
– Вул.Соловїна
– Вул.Туркменська
– Вул.В’єтнамська
– Вул.Адлерська
– Пер. Героїчний
– Садове товариство по вул. Листопадній.
 
Відновлення водопостачання відбудеться поступово по закінченню робіт.

Читайте також:

Новости Днепра про Житломасив у Дніпрі на дві доби залишиться без води: назвали список адресУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі на кільці Перемоги сталася ДТП: на місці аварії бачили “швидку” (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:46
    У Дніпрі на кільці Перемоги сталася ДТП: на місці аварії бачили “швидку” (ВІДЕО)

    На ж/м Перемога сталася ДТП.

    Де і як мешканець Дніпра може перевірити свою кредитну історію: інструкція
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:25
    Де і як мешканець Дніпра може перевірити свою кредитну історію: інструкція

    В Україні за допомогою онлайн сервісів можна не лише перевірити…

    На Дніпропетровщині на місяць раніше розквітли найбільші в Європі галявини рідкісних рослин (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:07
    На Дніпропетровщині на місяць раніше розквітли найбільші в Європі галявини рідкісних рослин (ФОТО)

    На Дніпропетровщині на місяць раніше розквітла сон-трава.

    У Дніпрі на Набережній Перемоги під час руху загорілося таксі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:20
    У Дніпрі на Набережній Перемоги під час руху загорілося таксі

    У Дніпрі під час руху загорілося таксі Uklon.

    Наверх