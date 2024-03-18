Житломасив у Дніпрі на дві доби залишиться без води: назвали список адрес
Житломасив у Дніпрі на дві доби залишиться без води: назвали список адрес
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Житловий масив у Дніпрі майже повністю залишиться без води на дві доби.
Жителям житломасиву Верхня Ігрень у Дніпрі тимчасово відключатимуть воду через проведення робіт з перемикання мереж водопостачання. Про це повідомили на Facebook-сторінці Управління житлово-комунального господарства лівобережної адміністрації.
Припинять водопостачання у ніч з 18 на 19 березня опівночі. Орієнтовний термін виконання робіт — дві доби:
– Вул.Червнева
– Вул.Автодорожна
– Вул.Зоопаркова
– Вул.Керамічна
– Вул.Князя Константина Острожского
– Вул.Роз’їзна . (Частково)
– Вул.Бестужева
– Вул.Оранжерейна
– Вул.Таджицька
– Вул.Солнячногірська
– Вул.Прорізна
– Вул.Маршала Тимошенко
– Вул.Календарна
– Вул.Чебоксарська
– Вул.Прохорова
– Вул.Героїв Дніпра
– Вул.Авдіївська
– Вул.Естафетна
– Пер.Дачний
– Вул.Марійськай пер
– Вул.Активістів
– Вул.Генерала Григоренка
– Вул.Богородецька
– Вул.Олешківська
– Пер.Ягідний
– Вул.Листопадна
– Вул.Дачная
– Вул.Антарктична
– Вул.Косогорная
– Вул.Железнодорожная
– Вул.Андрея Сахарова
– Вул.Євгена Сердюкова
– Вул.Зоопаркова
– Вул.Романовского
– Вул.Відпочинку
– Вул.Командира Юнина
– Вул.Живописна
– Вул.Соловїна
– Вул.Туркменська
– Вул.В’єтнамська
– Вул.Адлерська
– Пер. Героїчний
– Садове товариство по вул. Листопадній.
Відновлення водопостачання відбудеться поступово по закінченню робіт.
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