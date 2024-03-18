Житломасив у Дніпрі на дві доби залишиться без води: назвали список адрес

Житловий масив у Дніпрі майже повністю залишиться без води на дві доби.

Жителям житломасиву Верхня Ігрень у Дніпрі тимчасово відключатимуть воду через проведення робіт з перемикання мереж водопостачання.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Управління житлово-комунального господарства лівобережної адміністрації.

Припинять водопостачання у ніч з 18 на 19 березня опівночі. Орієнтовний термін виконання робіт — дві доби:

– Вул.Червнева – Вул.Автодорожна – Вул.Зоопаркова – Вул.Керамічна – Вул.Князя Константина Острожского – Вул.Роз’їзна . (Частково) – Вул.Бестужева – Вул.Оранжерейна – Вул.Таджицька – Вул.Солнячногірська – Вул.Прорізна – Вул.Маршала Тимошенко – Вул.Календарна – Вул.Чебоксарська – Вул.Прохорова – Вул.Героїв Дніпра – Вул.Авдіївська – Вул.Естафетна – Пер.Дачний – Вул.Марійськай пер – Вул.Активістів – Вул.Генерала Григоренка – Вул.Богородецька – Вул.Олешківська – Пер.Ягідний – Вул.Листопадна – Вул.Дачная – Вул.Антарктична – Вул.Косогорная – Вул.Железнодорожная – Вул.Андрея Сахарова – Вул.Євгена Сердюкова – Вул.Зоопаркова – Вул.Романовского – Вул.Відпочинку – Вул.Командира Юнина – Вул.Живописна – Вул.Соловїна – Вул.Туркменська – Вул.В’єтнамська – Вул.Адлерська – Пер. Героїчний – Садове товариство по вул. Листопадній.

Відновлення водопостачання відбудеться поступово по закінченню робіт.

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