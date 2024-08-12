Жителю Дніпропетровщини суд заборонив наближатися до тещі

У Кривому Розі завершився судовий процес над чоловіком, який систематично знущався з матері своєї співмешканки. Попри відсутність офіційного шлюбу, чоловік тероризував жінку, застосовуючи психологічне насильство та погрожуючи їй фізичною розправою.

Усе почалося понад рік тому, коли 19 липня 2023 року, зять влаштував публічну лайку, принижуючи та погрожуючи жінці похилого віку. Постраждала викликала поліцію, яка зафіксувала факт правопорушення та склала протокол. Згодом Жовтневий районний суд визнав чоловіка винним у скоєнні домашнього насильства та притягував його до адміністративної відповідальності за статтею 173-2 КУпАП.

Однак це не зупинило кривдника. У квітні 2024 року поліція знову була змушена втрутитися у сімейний конфлікт. Чоловік, ігноруючи заборону будь-яких контактів із потерпілою, продовжував психологічно тиснути на неї.

Знущання стали звичною справою, повторюючись майже щотижня до липня 2024 року.

1 серпня 2024 року Жовтневий районний суд Кривого Рогу виніс остаточний вердикт. Чоловіка визнали винним у скоєнні кримінального злочину, передбаченого ст. 126-1КК України, та призначили йому покарання у вигляді 240 годин громадських робіт.

На додаток до основного покарання, суд, керуючись статтею 91-1 КК України, заборонив чоловіку перебувати у місці спільного проживання із потерпілою протягом одного місяця.