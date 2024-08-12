Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Жителю Дніпропетровщини суд заборонив наближатися до тещі

Сьогодні 20:47
просмотров

У Кривому Розі завершився судовий процес над чоловіком, який систематично знущався з матері своєї співмешканки. Попри відсутність офіційного шлюбу, чоловік тероризував жінку, застосовуючи психологічне насильство та погрожуючи їй фізичною розправою. 

Новости Днепра про Жителю Дніпропетровщини суд заборонив наближатися до тещі

Усе почалося понад рік тому, коли 19 липня 2023 року, зять влаштував публічну лайку, принижуючи та погрожуючи жінці похилого віку. Постраждала викликала поліцію, яка зафіксувала факт правопорушення та склала протокол. Згодом Жовтневий районний суд визнав чоловіка винним у скоєнні домашнього насильства та притягував його до адміністративної відповідальності за статтею 173-2 КУпАП.

Однак це не зупинило кривдника. У квітні 2024 року поліція знову була змушена втрутитися у сімейний конфлікт. Чоловік, ігноруючи заборону будь-яких контактів із потерпілою, продовжував психологічно тиснути на неї.

Знущання стали звичною справою, повторюючись майже щотижня до липня 2024 року.

1 серпня 2024 року Жовтневий районний суд Кривого Рогу виніс остаточний вердикт. Чоловіка визнали винним у скоєнні кримінального злочину, передбаченого ст. 126-1КК України, та призначили йому покарання у вигляді 240 годин громадських робіт.

На додаток до основного покарання, суд, керуючись статтею 91-1 КК України, заборонив чоловіку перебувати у місці спільного проживання із потерпілою протягом одного місяця.

Читайте також:

Новости Днепра про Жителю Дніпропетровщини суд заборонив наближатися до тещіУкраїнська

Автор:


#
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Дніпрянина, якого підозрюють у вбивстві Фаріон, не відпустили під домашній арешт
    Новини Дніпра
    05.08.2024 16:49
    Дніпрянина, якого підозрюють у вбивстві Фаріон, не відпустили під домашній арешт

    18-річного юнака з Дніпра, якого підозрюють у вбивстві громадської діячки…

    На Дніпропетровщині судили сапера, який розлютився та кинув гранату в свого командира
    Новини Дніпра
    02.08.2024 10:28
    На Дніпропетровщині судили сапера, який розлютився та кинув гранату в свого командира

    На Дніпропетровщині судили військового, який хотів вбити командира.

    У Кривому Розі батько 7 дітей просив суд звільнити його від сплати аліментів
    Новини Дніпра
    24.07.2024 20:56
    У Кривому Розі батько 7 дітей просив суд звільнити його від сплати аліментів

    Чоловік заявив, що навіть не знав про розлучення зі своєю…

    Житель Дніпра пограбував два магазини, аби розрахуватися з боргами
    Новини Дніпра
    16.07.2024 20:47
    Житель Дніпра пограбував два магазини, аби розрахуватися з боргами

    Дніпрянин вигадав дивний спосіб повернення боргів.

    Наверх