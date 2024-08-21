Жителя Кривого Рогу, який затяг двох дівчаток у підсобку магазину та розбещував їх, взяли під варту

Криворіжця, який викрав двох дівчат та вчинив щодо них розпусні дії, затримали.
Злочин стався в Саксаганському районі Кривого Рогу. Як повідомили в прокуратурі, чоловік, перебуваючи на одній із вулиць, побачив двох дівчаток 8 та 9 років. Він затягнув дітей до приміщення майстерні та вчинив розпусні дії.
Підозрюваний залякав малолітніх, аби вони нікому не розповіли про те, що дорослий чоловік з ними робив. Збоченця затримали. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
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