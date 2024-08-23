Жителя Кривого Рогу вдарило струмом, коли він самотужки поліз ремонтувати електрощитову

У Кривому Розі чоловік спробував самотужки полагодити електрощитову. Нехтуючи правилами безпеки він отримав удар струмом, на щастя, не смертельний.

Про це повідомив медик Криворізької станції екстреної медичної допомоги Артур Кривець.

17 серпня у Покровському районі виконував ремонтні роботи по дому. Справа дійшла й до електрики. 41-річний містянин вирішив, що впорається сам. Він проводив ремонтні роботи в електрощитовій і його вдарило струмом. Чоловік нехтуючи правилами безпеки ледь не помер. Його з електро травмою доставили до лікарні.