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  • Жителя Кривого Рогу вдарило струмом, коли він самотужки поліз ремонтувати електрощитову

Жителя Кривого Рогу вдарило струмом, коли він самотужки поліз ремонтувати електрощитову

Сьогодні 19:27
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У Кривому Розі чоловік травмувався через удар струмом.

Новости Днепра про Жителя Кривого Рогу вдарило струмом, коли він самотужки поліз ремонтувати електрощитову

У Кривому Розі чоловік спробував самотужки полагодити електрощитову. Нехтуючи правилами безпеки він отримав удар струмом, на щастя, не смертельний. 

Про це повідомив медик Криворізької станції екстреної медичної допомоги Артур Кривець.

17 серпня у Покровському районі виконував ремонтні роботи по дому. Справа дійшла й до електрики. 41-річний містянин вирішив, що впорається сам. Він проводив ремонтні роботи в електрощитовій і його вдарило струмом. Чоловік нехтуючи правилами безпеки ледь не помер. Його з електро травмою доставили до лікарні.

На превелику удачу постраждалого все обійшлося без фатальних наслідків. Про таких кажуть – «народився в сорочці». Але не кожному так щастить. Отож робимо з цього висновки, адже життя у нас одне, – пише медик Кривець.

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Новости Днепра про Жителя Кривого Рогу вдарило струмом, коли він самотужки поліз ремонтувати електрощитовуУкраїнська

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