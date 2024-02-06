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Жителя Дніпра, який хотів втекти з магазину з вкраденим одягом, піймали клієнти ТЦ

Сьогодні 18:45
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У Дніпрі відвідувач торговельного центру затримав чоловіка, який збирався вкрасти одяг.

Новости Днепра про Жителя Дніпра, який хотів втекти з магазину з вкраденим одягом, піймали клієнти ТЦ

30-річний чоловік зайшов до одного із магазинів у ТЦ, вибрав одяг та хотів винести, не оплативши його вартість на касі. Тим часом інший відвідувач помітив крадія, який біг у бік виходу з приміщення. 

Як повідомили у поліції, 5 січня до надійшло повідомлення від керівниці одного із магазинів у ТЦ. Заявниця розповіла, що відвідувач намагався поцупити одяг, але його піймали перехожі. 

На місце події прибула слідчо-оперативна група. Під час огляду, у затриманого виявили неоплачений товар.

30-річного місцевого мешканця затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

6 лютого слідчі відділення поліції повідомили чоловіку про за ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за злочин – до 8 років позбавлення волі.

Новости Днепра про Жителя Дніпра, який хотів втекти з магазину з вкраденим одягом, піймали клієнти ТЦ

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