Жителька Кривого Рогу заморила голодом і алкоголем власну доньку

Під час слідства з’ясувалося, що до 8 місяців жінка піклувалася про новонароджену дитину, однак з жовтня 2020 і до березня 2021 року – моменту смерті дівчинки, мати вже злісно не виконувала свої батьківські обов’язки.

Жінка не забезпечувала нормальних побутових умов проживання, догляду та годування дитини, не піклувалась про здоров’я доньки, її фізичний розвиток, що виразилося у не вжитті заходів щодо надання дитині необхідної медичної допомоги шляхом звернення до медичного закладу, – йдеться у матеріалах суду.

Вже після смерті дівчинки встановили, що в немовляти розвинулась аліментарна дистрофія (важка білково-енергетична недостатність), перебіг якої ускладнився розвитком застійної гіпостатичної серозно-десквамативної двобічної бронхопневмонії та легенево-серцевою недостатністю.

Також у крові померлої дитини виявили наявність етилового спирту в концентрації 0,63 проміле у крові та 0,54 проміле у сечі. Експерти припускають, що саме це призвело до смерті дівчинки.

Серед інших виявлених діагнозів:

аліментарна дистрофія

атрофія м’язів

безбілкові набряки нижніх кінцівок

атрофічний гастрит

важка поліорганна недостатність

хронічний гепатит

Встановлено, що всі ці хвороби спричинені незадовільними соціально-побутовими умовами, неналежним харчуванням та поганим доглядом за дитиною. Вказані патології були набуті в період з 8 місяців життя до моменту смерті дитини. Основним етіологічним фактором аліментарної дистрофії є тривала (тижні, місяці) недостатність калорійності споживаної їжі.

10 вересня 2024 року Довгинцівський районний суд міста Кривого Рогу визнав жінку винною та призначив узгоджене покарання у виді 4 років позбавлення волі з випробуванням на 1 рік.

Відомо, що жителька Кривого Рогу заміжня та має на утриманні ще одну малолітню дитину. У скоєному злочині розкаялася та повністю визнала свою провину.