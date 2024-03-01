Жителька Дніпропетровщини народила вдома п’яту дитину

Жителька Криворізького району народжувала вдома п'яту дитину.

У Криворізькому районі фельдшери “швидкої” приймали пологи “на дому”.

28 лютого до диспетчерської надійшов виклик про жінку, у якої почалися перейми. На місце відправили бригаду медиків. Приїхавши на додому до породіллі, фельдшери з’ясували, що мати немовляти ігнорувала передвісники пологів та вчасно не звернулася за допомогою, тому пологи довелося приймати у “польових умовах”.

І до нас завітав цей промінчик надії, добра, світла в присутності бригади 407 Криворізької станції ЕМД Дніпропетровського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф складі фельдшера Полушкіної І. М. та молодшої медичної сестри Кобиляцької О.В. в домашніх умовах завдяки злагодженим діям медиків народилась дівчинка. Мати немовляти ігнорувала передвісники пологів та вчасно не звернулась за допомогою попри те, що готувалась стати мамою вп’яте, – прокоментувала випадок медик Надія Колесник.

Проте завдяки професійним діям медпрацівників, пологи пройшли без ускладнень. Дівчинка та мати госпіталізовані до Криворізького перинатального центру.

На фото одна із фельдшерок разом із новонародженою дівчинкою.

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