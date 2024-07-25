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Жителька Дніпра вивела на прогулянку голуба на повідці (ВІДЕО)

Сьогодні 21:59
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Прогулянки з домашніми улюбленцями виходять на новий рівень.

Новости Днепра про Жителька Дніпра вивела на прогулянку голуба на повідці (ВІДЕО)

В одному із дворів жителі міста помітили жінку, яка йшла разом з ручним голубом. Специфічний домашній улюбленець був на повідці, який його господарка міцно тримала в руці, аби птах не втік. 

Голуби, хоч і одомашнені людьми птиці, проте зазвичай вільні у своїх пересування. Але цьому птаху не пощастило, або ж пощастило, адже шукати собі обід, як інші пернаті, йому не потрібно. 

На відео видно, що і голуб, і його господарка виглядають щасливими. 

У мережі неоднозначно відреагували на цей курйоз. Хтось вважає, що одомашнювати птаха, який звик жити на волі, це жорстоко. А от решта містян впевнені, що в цьому немає нічого дивного, адже люди приручають собак, котів та папуг, тому голуб також може стати домашнім улюбленцем. 

Нагадаємо, раніше у Дніпрі бачили бабусю, яка вигулювала гусака в капцях.

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Новости Днепра про Жителька Дніпра вивела на прогулянку голуба на повідці (ВІДЕО)Українська Новости Днепра про Жителька Дніпра вивела на прогулянку голуба на повідці (ВІДЕО)Русский

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