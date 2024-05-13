Жителька Дніпра вбила чоловіка, заховала тіло в підвалі, а через 9 днів зізналася про це поліції - Днепр Инфо
Жителька Дніпра вбила чоловіка, заховала тіло в підвалі, а через 9 днів зізналася про це поліції
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Сегодня 11:50

Жінка спочатку хотіла приховати злочин, але потім сама зізналася в ньому поліції.

Новости Днепра про Жителька Дніпра вбила чоловіка, заховала тіло в підвалі, а через 9 днів зізналася про це поліції

43-річна жителька Дніпра вбила свого цивільного чоловіка. 

Як повідомили в Нацполіції, вбивство сталося у будинку по вулиці Лубенська Новокодацького району. 10 травня до них зателефонувала місцева жителька, яка зізналася у злочині.

З’ясувалося, що 1 травня пара відпочивала у себе у дворі, однак в якийсь момент між цивільним подружжям почалася сварка, під час якої жінка схопила ніж та вдарила свого чоловіка у серце. Від отриманого поранення постраждалий помер на місці. 

Дніпрянка намагалася приховати вбивство та сховала тіло чоловіка у підвалі, аби уникнути покарання. Втім за дев’ять днів жінка зателефонувала до поліції та зізналася у скоєному. 

12 травня слідчі відділення поліції повідомили 43-річній затриманій про підозру у вчиненні умисного вбивства. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до 15 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

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