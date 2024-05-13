43-річна жителька Дніпра вбила свого цивільного чоловіка.
Як повідомили в Нацполіції, вбивство сталося у будинку по вулиці Лубенська Новокодацького району. 10 травня до них зателефонувала місцева жителька, яка зізналася у злочині.
З’ясувалося, що 1 травня пара відпочивала у себе у дворі, однак в якийсь момент між цивільним подружжям почалася сварка, під час якої жінка схопила ніж та вдарила свого чоловіка у серце. Від отриманого поранення постраждалий помер на місці.
Дніпрянка намагалася приховати вбивство та сховала тіло чоловіка у підвалі, аби уникнути покарання. Втім за дев’ять днів жінка зателефонувала до поліції та зізналася у скоєному.
12 травня слідчі відділення поліції повідомили 43-річній затриманій про підозру у вчиненні умисного вбивства. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до 15 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.
Читайте також:
У Дніпрі на в'їзді на Новий міст сталася ДТП з…
У Придніпровську діти підпалили дах магазину.
На лівому березі у Дніпрі на п’ять місяців ускладниться рух…
Загиблих та травмованих немає.