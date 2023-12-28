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Жителів Дніпропетровщини попереджають про звуки вибухів: буде гучно

Сьогодні 09:00
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Без паніки - усе під контролем!

Новости Днепра про Жителів Дніпропетровщини попереджають про звуки вибухів: буде гучно

Сьогодні, 28 грудня, на Дніпропетровщині буде гучно – у Кривому Розі о 12:00 та 14:00 пролунають виробничі вибухи у кар’єрі.

Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.

О 12:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі «№2-біс» ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (Інгулецький, Центрально-Міський райони), а о 14:00 – у кар’єрі «Північний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони), – написав він.

Крім того, сьогодні з 9:00 до 15:00 промислово-виробниче підприємство буде проводити планові випробувальні вибухові роботи (Тернівський район).

Виробничі вибухи контролюються, причин для занепокоєння немає, – додав Вілкул.

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Новости Днепра про Жителів Дніпропетровщини попереджають про звуки вибухів: буде гучноУкраїнська

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