Жителів Дніпра та області знов попереджають про небезпечне стихійне явище

За даними Дніпропетровського РЦГМ з 6 до 12 вересня в регіоні збережеться надзвичайна пожежна небезпека. Це означає, що наразі існує високий ризик виникнення та швидкого поширення пожеж в екосистемах.
Зокрема вчора у Дніпрі вогнеборці 6 годин ліквідовували пожежу на відкритій територіїї.
Надзвичайники в черговий раз закликають дотримуватися правил поводження з вогнем на відкритих територіях:
Шановні громадяни, не спалюйте суху траву та сміття! Не завдавайте шкоди здоров’ю людей і навколишньому середовищу. Щоб не трапилось лиха, варто дотримуватись елементарних правил поведінки, – закликають в ДСНС.
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