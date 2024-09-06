Жителів Дніпра та області знов попереджають про небезпечне стихійне явище

На Дніпропетровщині оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

За даними Дніпропетровського РЦГМ з 6 до 12 вересня в регіоні збережеться надзвичайна пожежна небезпека. Це означає, що наразі існує високий ризик виникнення та швидкого поширення пожеж в екосистемах.

Зокрема вчора у Дніпрі вогнеборці 6 годин ліквідовували пожежу на відкритій територіїї.

Надзвичайники в черговий раз закликають дотримуватися правил поводження з вогнем на відкритих територіях:

не розводити багаття у необладнанних місцях;

не спалювати сухостій або сміття;

не кидати непогашені недопалки на суху траву.

Шановні громадяни, не спалюйте суху траву та сміття! Не завдавайте шкоди здоров’ю людей і навколишньому середовищу. Щоб не трапилось лиха, варто дотримуватись елементарних правил поведінки, – закликають в ДСНС.

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