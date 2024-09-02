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Жителів Дніпра та області попереджають про надзвичайний рівень небезпеки

Сьогодні 07:53
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На Дніпропетровщині зберігається V рівень небезпеки.

Новости Днепра про Жителів Дніпра та області попереджають про надзвичайний рівень небезпеки

На Дніпропетровщині зберігається надзвичайний (V класу) рівень пожежної небезпеки. 

Про це повідомляють в регіональному гідрометеорологічному центрі. 

Збереження цього рівня небезпеки прогнозується до 3 вересня включно. 

У головному управлінні ДСНС повідомили, що протягом доби 1 вересня на відкритих територіях області виникло 146 пожеж, горіла суха рослинність, сміття, а також ліс. Загалом за минулу добу вогонь знищив 149 гектарів екосистем.

Надзвичайники вкотре закликають дотримуватись правил пожежної небезпеки у природних екосистемах та під час проведення господарських робіт. 

Пам’ятайте, що особи, винні у порушенні вимог пожежної безпеки в природних екосистемах, несуть за собою адміністративну, а у деяких випадках навіть кримінальну відповідальність, – пишуть у пресслужбі ДСНС.

Зазначимо, пожежна небезпека – це погодні умови, які сприяють виникненню та швидкому поширенню пожеж в екосистемах навіть за наявності невеликого джерела займання. Саме тому важливо дотримуватися правил поводження з вогнем на відкритих територіях:

  • не розводити багаття у необладнанних для цього місцях;
  • не спалювати суху рослинність або сміття;
  • не кидати непогашені недопалки на суху траву;
  • не дозволяти дітям бавитися з вогнем.

Нагадаємо, вчора ми писали, що у Тонельній балці у Дніпрі горять галявини.

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