Жителів Дніпра та області попереджають про надзвичайний рівень небезпеки

На Дніпропетровщині зберігається надзвичайний (V класу) рівень пожежної небезпеки.
Про це повідомляють в регіональному гідрометеорологічному центрі.
Збереження цього рівня небезпеки прогнозується до 3 вересня включно.
У головному управлінні ДСНС повідомили, що протягом доби 1 вересня на відкритих територіях області виникло 146 пожеж, горіла суха рослинність, сміття, а також ліс. Загалом за минулу добу вогонь знищив 149 гектарів екосистем.
Надзвичайники вкотре закликають дотримуватись правил пожежної небезпеки у природних екосистемах та під час проведення господарських робіт.
Пам’ятайте, що особи, винні у порушенні вимог пожежної безпеки в природних екосистемах, несуть за собою адміністративну, а у деяких випадках навіть кримінальну відповідальність, – пишуть у пресслужбі ДСНС.
Зазначимо, пожежна небезпека – це погодні умови, які сприяють виникненню та швидкому поширенню пожеж в екосистемах навіть за наявності невеликого джерела займання. Саме тому важливо дотримуватися правил поводження з вогнем на відкритих територіях:
Нагадаємо, вчора ми писали, що у Тонельній балці у Дніпрі горять галявини.
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