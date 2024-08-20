Жителів Дніпра просять не їздити ліфтом під час комендантської години: у чому річ

У будинках на лівому березі з’явилися оголошення, в яких жителів закликають не їздити на ліфтах з 23:45 до 5 ранку, тобто на час дії комендантської години. Про нововведення розповіли в Facebook-спільноті “Райончик”.
Прохання зумовлено тим, що аварійна служба ліфтів не працює вночі.
Просимо Вас не користуватись ліфтом в цей період. Якщо ви застрягли під час комендантської години, очікуйте на визволення з 5:15 або радимо звертатися до ДСНС за номером 101, – йдеться в оголошенні.
Ймовірно, з поверненням стабілізаційних відключень зросла кількість людей, які застрягають у ліфтах, тому роботи в ліфтовиків побільшало.
Нагадаємо, сьогодні по всій Україні та зокрема в Дніпрі, світло вимикатимуть за графіками з 16:00 до 24:00.
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