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  • Жителів Дніпра просять не їздити ліфтом під час комендантської години: у чому річ

Жителів Дніпра просять не їздити ліфтом під час комендантської години: у чому річ

Сьогодні 16:08
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Жителів Дніпра просять не їздити на ліфтах вночі.

Новости Днепра про Жителів Дніпра просять не їздити ліфтом під час комендантської години: у чому річ

У будинках на лівому березі з’явилися оголошення, в яких жителів закликають не їздити на ліфтах з 23:45 до 5 ранку, тобто на час дії комендантської години. Про нововведення розповіли в Facebook-спільноті “Райончик”.

Прохання зумовлено тим, що аварійна служба ліфтів не працює вночі. 

Просимо Вас не користуватись ліфтом в цей період. Якщо ви застрягли під час комендантської години, очікуйте на визволення з 5:15 або радимо звертатися до ДСНС за номером 101, – йдеться в оголошенні. 

Новости Днепра про Жителів Дніпра просять не їздити ліфтом під час комендантської години: у чому річ

Ймовірно, з поверненням стабілізаційних відключень зросла кількість людей, які застрягають у ліфтах, тому роботи в ліфтовиків побільшало. 

Нагадаємо, сьогодні по всій Україні та зокрема в Дніпрі, світло вимикатимуть за графіками з 16:00 до 24:00.

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Новости Днепра про Жителів Дніпра просять не їздити ліфтом під час комендантської години: у чому річУкраїнська

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