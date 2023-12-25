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Новини Жителі передмістя Дніпра з 27 по 29 грудня залишаться без світла (усі адреси)
Жителі передмістя Дніпра з 27 по 29 грудня залишаться без світла (усі адреси)
ДТЕК анонсував відключення світла у передмісті Дніпра.
ДТЕК проводитиме профілактичні роботи в межах Новоалександрівської територіальної громади. Через це вимикатимуть світло упродовж трьох днів.
27 грудня з 8 до 19 не буде світла:
с. Волоське
вул. Матросова
вул. Сурська
с. Новоолександрівка
вул. Балкова
вул. Набережна, вул.Сурська
28 грудня з 8 до 19:
с. Волоське
вул. Матросова
вул. Наддніпрянська
вул. Сурська
с-т Чайка
с. Ракшівка
вул. Вишнева
вул. Молодіжна
с-т Чайка
с. Майорка
с. Новоолександрівка
вул. Паркова
с-т Дніпрове
с-т Родник
с. Кам’янка
вул. Лісова
вул. Польова
с-т Рассвет
с-т Садовое Товариство
с. Дніпрове
вул. Берегова
вул. Центральна
с-т Дніпрове
с-т Садовое Товариство
с-т Сонячний-1
с. Старі Кодаки
вул. Богдана Хмельницького
вул.Ізвіліста
вул. Каштанова, вул.
Кодацька
вул. Маяковського
вул.Простоквашино
вул. Рибальська
вул.Світла
вул. Хрунова
вул. Чкалова
вул. Шкільна
вул. Ювілейна
пров. Лісний
пров. Лоцманський
пров. Переможний
с. Кам’янка
СТ “Полум’я” вул. Польова
с. Новоолександрівка
вул. Затишна
вул. Покровська
вул. Українська
вул. Центральна
вул. Шевченка
пров. Тихий
29 грудня з 9 до 18:
с. Волоське
вул. Матросова
вул. Наддніпрянська
вул. Сурська
с-т Чайка
с. Ракшівка
вул. Вишнева
вул. Молодіжна
с-т Чайка
с. Майорка
с. Новоолександрівка
вул. Паркова
с-т Дніпрове
с-т Родник
с. Кам’янка
вул. Лісова
вул. Польова
с-т Рассвет
с-т Садовое Товариство
с. Дніпрове
вул. Берегова
вул. Центральна
с-т Дніпрове
с-т Садовое Товариство
с-т Сонячний-1
с. Старі Кодаки
вул. Богдана Хмельницького
вул. Ізвіліста
вул. Каштанова
вул. Кодацька
вул. Маяковського
вул. Простоквашино
вул.Рибальська
вул.Світла
вул. Хрунова
вул. Чкалова
вул.Шкільна
вул. Ювілейна
пров. Лісний
пров. Лоцманський
пров. Переможний
с. Кам’янка
СТ “Полум’я” вул. Польова
с. Братське
вул. Восточна
вул. Квітнева
вул. Козацька
вул. Соснова
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Автор:
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