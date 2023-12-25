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  • Жителі передмістя Дніпра з 27 по 29 грудня залишаться без світла (усі адреси)

Жителі передмістя Дніпра з 27 по 29 грудня залишаться без світла (усі адреси)

Сьогодні 21:31
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ДТЕК анонсував відключення світла у передмісті Дніпра.

Новости Днепра про Жителі передмістя Дніпра з 27 по 29 грудня залишаться без світла (усі адреси)

ДТЕК проводитиме профілактичні роботи в межах Новоалександрівської територіальної громади. Через це вимикатимуть світло упродовж трьох днів. 

27 грудня з 8 до 19 не буде світла:

 
с. Волоське
  • вул. Матросова
  • вул. Сурська
с. Новоолександрівка
  • вул. Балкова
  • вул. Набережна, вул.Сурська

28 грудня з 8 до 19:

с. Волоське
  • вул. Матросова
  • вул. Наддніпрянська
  • вул. Сурська
  • с-т Чайка
с. Ракшівка
  • вул. Вишнева
  • вул. Молодіжна
  • с-т Чайка
с. Майорка
  • вул. Нагорна
с. Новоолександрівка
  • вул. Паркова
  • с-т Дніпрове
  • с-т Родник
с. Кам’янка
  • вул. Лісова
  • вул. Польова
  • с-т Рассвет
  • с-т Садовое Товариство
с. Дніпрове
  • вул. Берегова
  • вул. Центральна
  • с-т Дніпрове
  • с-т Садовое Товариство
  • с-т Сонячний-1
с. Старі Кодаки
  • вул. Богдана Хмельницького
  • вул.Ізвіліста
  • вул. Каштанова, вул.
  • Кодацька
  • вул. Маяковського
  • вул.Простоквашино
  • вул. Рибальська
  • вул.Світла
  • вул. Хрунова
  • вул. Чкалова
  • вул. Шкільна
  • вул. Ювілейна
  • пров. Лісний
  • пров. Лоцманський
  • пров. Переможний
с. Кам’янка
  • СТ “Полум’я” вул. Польова
с. Новоолександрівка
  • вул. Затишна
  • вул. Покровська
  • вул. Українська
  • вул. Центральна
  • вул. Шевченка
  • пров. Тихий

29 грудня з 9 до 18:

с. Волоське

  • вул. Матросова
  • вул. Наддніпрянська
  • вул. Сурська
  • с-т Чайка

с. Ракшівка

  • вул. Вишнева
  • вул. Молодіжна
  • с-т Чайка

с. Майорка

  • вул. Нагорна

с. Новоолександрівка

  • вул. Паркова
  • с-т Дніпрове
  • с-т Родник

с. Кам’янка

  • вул. Лісова
  • вул. Польова
  • с-т Рассвет
  • с-т Садовое Товариство

с. Дніпрове

  • вул. Берегова
  • вул. Центральна
  • с-т Дніпрове
  • с-т Садовое Товариство
  • с-т Сонячний-1

с. Старі Кодаки

  • вул. Богдана Хмельницького
  • вул. Ізвіліста
  • вул. Каштанова
  • вул. Кодацька
  • вул. Маяковського
  • вул. Простоквашино
  • вул.Рибальська
  • вул.Світла
  • вул. Хрунова
  • вул. Чкалова
  • вул.Шкільна
  • вул. Ювілейна
  • пров. Лісний
  • пров. Лоцманський
  • пров. Переможний

с. Кам’янка

  • СТ “Полум’я” вул. Польова

с. Братське

  • вул. Восточна
  • вул. Квітнева
  • вул. Козацька
  • вул. Соснова

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Новости Днепра про Жителі передмістя Дніпра з 27 по 29 грудня залишаться без світла (усі адреси)Українська

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