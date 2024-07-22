Жителі Дніпропетровщини потрапляють до лікарень з ботулізмом після вживання домашніх консервів

За половину 2024 року в Дніпропетровській області зареєстровано дві тисячі випадків захворювань на гострі кишкові інфекції. Серед захворілих 60% – діти до 17 років.
Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області.
За минулий тиждень у регіоні було зареєстровано 177 випадків захворювань на ГКІ, зокрема на ротавірусний ентерит та сальмонельоз. Цей показник на 12,7% вище за попередній тиждень.
Відомо, що спалахи ГКІ відбуваються під час спеки, яка сприяє швидшому розмноженню збудників кишкових інфекцій.
За даними Дніпропетровського обласного ЦКПХ у червні цього року 15 людей потрапили до лікарень із діагнозом ботулізм. Загалом з початку року медики зареєстрували 39 випадків захворювання.
Випадки ботулізму зафіксовані у Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Миколаївській, Черкаській, Чернівецькій областях та Києві, – повідомили в ЦКПХ.
Ймовірною причиною захворювань на ботулізм стали продукти домашнього виробництва: паштети, в’ялена риба та м’ясо. На щастя, всім захворілим надали необхідну медичну допомогу. Протиботулінічною сироваткою, яку вводять у разі таких інфекцій, забезпечені всі регіони в Україні.
Нагадаємо, у травні цього року на Дніпропетровщині чоловік з’їв рибу та захворів на ботулізм.
Пам’ятайте, що ботулізм є гострим харчовим отруєнням, який може призвести до тяжких наслідків: запаморочення, нудота, ураження м’язів шиї та кінцівок, порушення зору, проблема з диханням. Останній симптом спричиняє дихальну недостатність, що у більшості випадків стає причиною летальних наслідків.
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