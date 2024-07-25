Жителі Дніпропетровщини на замовлення фсб готували серію терактів в Україні та ЄС

Жителі Дніпропетровщини у складі агентурної групи фсб готували підпали торгових центрів.

У пресслужбі Служби Безпеки України повідомили про знешкодження злочинної групи, яка на замовлення російських спецслужб мала вчинити підпали цивільних об’єктів.

У результаті спецоперації у різних регіонах нашої держави нейтралізовано агентурну групу фсб, яка готувала підпали у місцях масового перебування людей, – написали в публікації СБУ.

Було встановлено, що до складу агентурної групи входило 19 жителів Івано-Франківської, Дніпропетровської, Полтавської та Запорізької областей. Організатора ворожого осередку та його спільника затримали на Прикарпатті.

За даними слідства, фігуранти за гроші вербували кандидатів на вчинення підпалів у місцях масового перебування людей.

Для пошуку потенційних виконавців використовували особисті зв’язки у кримінальних колах, – йдеться в дописі.

Аби відправити завербованих фігурантів за кордон, виготовлялися підроблені документи: паспорти, водійські права, дипломи про освіту та медкартки.

Після завершення підпалів, виконавці мали зафільмувати загоріння об’єктів для “звіту” до фсб. Готові матеріали російська спецслужба планувала використати для підготовки ІПСО для подальшого розповсюдження в Євросоюзі.

Під час 37 обшуків у помешканнях, автомобілях та гаражних приміщеннях фігурантів вилучено:

◾️ мобільні телефони, флеш-накопичувачі, чорнові записи та підроблені документи, які використовували у підривній діяльності;

◾️ автомат АК, пістолети, зокрема Gloсk 19 з набоями та глушниками;

◾️ банківські картки та великі суми готівки, які витрачали на вербування потенційних підпалювачів.

Організатору та його спільнику повідомили про підозру у скоєнні злочинів, передбачених частиною 2 статті 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та частиною 3 статті 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

Розслідування триває, всіх винних буде притягнено до відповідальності.

Фото-матеріали справи:

Нагадаємо, раніше ми писали, прикидувалися парою наречених: СБУ затримали агентів мережі фсб, яка працювала на Дніпропетровщині.

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