Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Жителі Дніпра зможуть побачити “зоряний дощ”: коли спостерігати

Сьогодні 13:14
просмотров

За хорошої погоди мешканці Дніпра зможуть побачити видовищний потік Лірид.

Новости Днепра про Жителі Дніпра зможуть побачити

Ніч проти 22 квітня — найкраща нагода помилуватися щорічним весняним метеорним потоком Ліриди, адже саме на цю дату припадає його пік, повідомляють на Facebook-сторінці Planetarium Noosphere Dnipro.

Ліриди щороку тривають 3 15 по 25 квітня, тож за словами астрономів, ми маємо вдосталь часу, аби помилуватися зоряним небом і, побачивши зірку що падає, загадати найзаповітніше бажання.

Чому зорепади відбуваються в один і той же час кожного року?

Рік у рік ми спостерігаємо Ліриди у квітні Персеїди у серпні, Леоніди в листопаді, Гемініди у грудні, через те, що рухаючись своєю орбітою планета Земля в одні й ті самі дні перетинає пиловий слід, що простягається вздовж орбіти певної комети чи астероїда, як у випадку метеорного потоку Гемініди.

“Зорями” з “хвостом”, які падають є тверді уламки та частинки з пилового шлейфу комети, які мчать орбітою з величезною швидкістю. Потрапляючи до верхніх шарів атмосфери Землі, вони сильно нагріваються через тертя та згорають, утворюючи сяючий шлейф на небосхилі

З якою кометою пов’язані Ліриди?

Джерелом метеорного потоку Лірид є довгоперіодична комета Тетчера, один оберт якої навколо Сонця триває 415 років. Ліриди — найінтенсивніший щорічний метеорний потік, спричинений уламками комети з періодом понад 200 років.

Ліриди — найдавніший із відомих людству метеорних потоків, яким милуються вже понад 2700 років: перша письмова згадка про нього міститься у китайському літописі 687 р. до н.е

Чим особливий метеорний потік Ліриди?

На відміну від решти метеорних потоків Ліриди не лишають довгих «розчерків» на небі, а найчастіше мають вигляд яскравих спалахів.

Як найкраще спостерігати Ліриди?

Радіант Лірид розташований поблизу найяскравішої зорі сузір’я Ліри — Веги. Це третя за яскравістю зоря, видима у наших широтах (після Сіріуса та Арктура). Її легко відшукати на небосхилі. Ввечері вона розташована низько над горизонтом у північно-східній частині неба. Якщо дивитися на темну ділянку неба, віддалену на 30-40° від Веги, можна буде побачити до двох десятків метеорів на годину. Найкраще спостерігати Ліриди удосвіта, коли радіант метеорного потоку підніметься найвище над горизонтом

Новости Днепра про Жителі Дніпра зможуть побачити

Читайте також:

Новости Днепра про Жителі Дніпра зможуть побачити Українська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Де у Дніпрі була «площа Абрамовича» і що там було: будинки вчителів та церква-вуз
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:10
    Де у Дніпрі була «площа Абрамовича» і що там було: будинки вчителів та церква-вуз

    Катеринослав розвивався знизу вгору, тобто спочатку люди влаштувалися в центрі,…

    Японське місто буде сприяти повоєнному відновленню Дніпра
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:50
    Японське місто буде сприяти повоєнному відновленню Дніпра

    Подробиці будуть згодом.

    Занедбаний інститут під Дніпром продали в 16 500 разів дорожче початкової ціни
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:26
    Занедбаний інститут під Дніпром продали в 16 500 разів дорожче початкової ціни

    Занедбані будівлі інституту зернових культур поблизу Дніпра продали у 16…

    Торкнеться і багатоквартирних будинків: де у Дніпрі з 22 до 26 квітня будуть відключати воду боржникам
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:00
    Торкнеться і багатоквартирних будинків: де у Дніпрі з 22 до 26 квітня будуть відключати воду боржникам

    Сума заборгованості за цими адресами становить 1 568 205,89 грн.

    Наверх