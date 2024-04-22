Жителі Дніпра зможуть побачити “зоряний дощ”: коли спостерігати

За хорошої погоди мешканці Дніпра зможуть побачити видовищний потік Лірид.

Ніч проти 22 квітня — найкраща нагода помилуватися щорічним весняним метеорним потоком Ліриди, адже саме на цю дату припадає його пік, повідомляють на Facebook-сторінці Planetarium Noosphere Dnipro.

Ліриди щороку тривають 3 15 по 25 квітня, тож за словами астрономів, ми маємо вдосталь часу, аби помилуватися зоряним небом і, побачивши зірку що падає, загадати найзаповітніше бажання.

Чому зорепади відбуваються в один і той же час кожного року?

Рік у рік ми спостерігаємо Ліриди у квітні Персеїди у серпні, Леоніди в листопаді, Гемініди у грудні, через те, що рухаючись своєю орбітою планета Земля в одні й ті самі дні перетинає пиловий слід, що простягається вздовж орбіти певної комети чи астероїда, як у випадку метеорного потоку Гемініди.

“Зорями” з “хвостом”, які падають є тверді уламки та частинки з пилового шлейфу комети, які мчать орбітою з величезною швидкістю. Потрапляючи до верхніх шарів атмосфери Землі, вони сильно нагріваються через тертя та згорають, утворюючи сяючий шлейф на небосхилі

З якою кометою пов’язані Ліриди?

Джерелом метеорного потоку Лірид є довгоперіодична комета Тетчера, один оберт якої навколо Сонця триває 415 років. Ліриди — найінтенсивніший щорічний метеорний потік, спричинений уламками комети з періодом понад 200 років.

Ліриди — найдавніший із відомих людству метеорних потоків, яким милуються вже понад 2700 років: перша письмова згадка про нього міститься у китайському літописі 687 р. до н.е

Чим особливий метеорний потік Ліриди?

На відміну від решти метеорних потоків Ліриди не лишають довгих «розчерків» на небі, а найчастіше мають вигляд яскравих спалахів.

Як найкраще спостерігати Ліриди?

Радіант Лірид розташований поблизу найяскравішої зорі сузір’я Ліри — Веги. Це третя за яскравістю зоря, видима у наших широтах (після Сіріуса та Арктура). Її легко відшукати на небосхилі. Ввечері вона розташована низько над горизонтом у північно-східній частині неба. Якщо дивитися на темну ділянку неба, віддалену на 30-40° від Веги, можна буде побачити до двох десятків метеорів на годину. Найкраще спостерігати Ліриди удосвіта, коли радіант метеорного потоку підніметься найвище над горизонтом

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