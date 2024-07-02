Жителі Дніпра вигадали “надійний” спосіб заряджання гаджетів під час шопінгу в супермаркеті

Дніпряни вигадали спосіб, як заряджати гаджети під час шопінгу.

Через постійні відключення світла супермаркети стали неофіційними пунктами незламності, куди люди приходять не тільки за продуктами, а й щоб зарядити свої гаджети. Магазини навіть залишають подовжувачі, аби вистачало розеток для всіх охочих.

Втім, жителі Дніпра вигадали новий спосіб заряджання телефонів під час продуктового шопінгу. Аби не стояти біля розетки в очікуванні моменту, коли гаджет зарядиться до необхідної позначки, покупці залишають свою техніку в камері схову.

В одному із супермаркетів АТБ покупець під’єднав зарядний пристрій до розетки, а телефон залишив зачиненим у камері схову. Таким чином гаджет заряджався в надійному місці, поки його господар ходив на шопінг.

Виглядає досить надійно, можна користуватися, – коментують ноу-хау в мережі.

Ймовірно, власник телефону сподівався, що вкрасти зможуть лише зарядний пристрій, адже навряд телефон пролізе через щілину в комірці.

Однак у цього способу є один мінус – не у всіх магазинах є розетки поруч з камерами схову.

Нагадаємо, раніше в АТБ помітили дівчину, яка робила собі зачіску.

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