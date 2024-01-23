Жителі Дніпра поскаржилися на “зникнення” нових дверей у під’їзді

Досить дивна ситуація трапилася в одній із багатоповерхівок Дніпра.

Нещодавно мешканці будинку по вулиці Холодноярська, 13 поскаржилися на “зникнення” дверей до під’їзду, які тільки-но встановили.

Жителі кажуть, що вхідних дверей “не стало”. Ймовірно їх або вибили, або зняли з петель.

Якийсь час тому нам встановили вхідні двері в під’їзд, і через кілька днів їх не стало. Ми самотужки зі старих дерев’яних дверей зробили вхід. Але металева рама та дерев’яні двері «не хочуть дружити». У під’їзд задуває. З настанням морозу це стало відчутно. Допоможіть замінити дверне полотно металевим, – написав дніпрянин Олександр.

Люди деякий час жили з дерев’яними дверима, які встановили самотужки. Однак під час морозів від них толку було мало.

Декілька днів тому комунальники повторно встановили нові вхідні двері.

Мешканці будинку номер 13 по вулиці Холодноярській дякують у сприянні розв’язання питання щодо встановлення вхідних дверей у під’їзд. Все зробили швидко та якісно. Дякую велике, – написав дніпрянин Олександр.

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